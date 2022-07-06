Стало известно, какие клубы проголосовали против Кубка Лиги

Стало известно, какие российские клубы не поддержали идею о создании нового турнира — Кубок Лиги.

Этими клубами, по информации «Чемпионата», стали подмосковные «Химки», воронежский «Факел» и «Оренбург». Они проголосовали против организации Кубка РПЛ.

Ранее сообщалось, что представители абсолютного большинства команд (13 выступили «за», 3 — «против») поддержали этот проект и сам турнир.

Окончательное решение по проведению турнира будет принято на следующей неделе уже совместно с РФС.

Напомним, новый сезон в российском футболе стартует 9 июля. В этот день в Санкт-Петербурге состоится матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».