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    Стало известно, какие клубы проголосовали против Кубка Лиги

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    Стало известно, какие российские клубы не поддержали идею о создании нового турнира — Кубок Лиги.

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    Этими клубами, по информации «Чемпионата», стали подмосковные «Химки», воронежский «Факел» и «Оренбург». Они проголосовали против организации Кубка РПЛ.

    Ранее сообщалось, что представители абсолютного большинства команд (13 выступили «за», 3 — «против») поддержали этот проект и сам турнир.

    Окончательное решение по проведению турнира будет принято на следующей неделе уже совместно с РФС.

    Напомним, новый сезон в российском футболе стартует 9 июля. В этот день в Санкт-Петербурге состоится матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

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