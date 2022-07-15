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    Федотов рассказал, отпустит ли ЦСКА Чалова в «Базель»

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что клуб не собирается расставаться с нападающим Федором Чаловым.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    Во второй половине прошлого сезона Чалов выступал на правах аренды за швейцарский «Базель».

    «Чалов не мог вернуться к нам раньше 30 июня из-за сроков арендного соглашения. Федя заложил хороший фундамент, потому что, по его словам, тренировочный процесс в Швейцарии и у нас похож. Чалову есть куда расти, но его общее состояние радует.

    "Базель" хочет его вернуть? Без Федора нам никуда, он нам очень нужен. Сейчас мы знакомимся, нацеливаем его на созидательные действия. Показываем, как открываться, к чему быть готовым, проводим с Федей ежедневный анализ. Громадный плюс, что у него уже есть сыгранность.

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    • Что касается его психологического состояния, то мы уделяем этому компоненту большое внимание. Футбол ― единственная игра, в которую играют ногами, но все на деле находится в голове. Все, в том числе и топовые форварды, через это прошли, когда делаешь все правильно, а забить не можешь. Психологию никто не отменял.

    В вопросе Чалова может мешать гипернастрой, огромное желание забить. Может, стоит поменять установку, быть более спокойным, уравновешенным. Форвард забивает голы, только когда хладнокровен», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

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