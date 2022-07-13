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    • Уэйн Руни возглавил «Ди Си Юнайтед»
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    Руни прокомментировал переход в «ДС Юнайтед»

    Футбол MLS Чемпионшип Футбол Англии Дерби
    Экс-наставник «Дерби» Уэйн Руни стал главным тренером «ДС Юнайтед». Ранее он выступал за клуб в качестве игрока.

    Уэйн Руни
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    Уэйн Руни

    «Я видел несколько статей в английских СМИ, в которых говорилось о том, что это, возможно, шаг назад в моей тренерской карьере. Я действительно нахожу это немного неуважительным по отношению к МЛС.

    Чувствую, что опыт, который я получил в "Дерби Каунти", был очень полезен для моего развития как тренера. Вернуться в МЛС, обратно в "Ди-Си Юнайтед" — захватывающий вызов для меня. Здесь я смогу развиваться как тренер, а также помогу команде стать лучше», — приводит слова Руни Sky Sports.

    Последним местом работы Руни был «Дерби Каунти», который он покинул 24 июня.

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