Руни прокомментировал переход в «ДС Юнайтед»

Экс-наставник «Дерби»стал главным тренером «ДС Юнайтед». Ранее он выступал за клуб в качестве игрока.

«Я видел несколько статей в английских СМИ, в которых говорилось о том, что это, возможно, шаг назад в моей тренерской карьере. Я действительно нахожу это немного неуважительным по отношению к МЛС.

Чувствую, что опыт, который я получил в "Дерби Каунти", был очень полезен для моего развития как тренера. Вернуться в МЛС, обратно в "Ди-Си Юнайтед" — захватывающий вызов для меня. Здесь я смогу развиваться как тренер, а также помогу команде стать лучше», — приводит слова Руни Sky Sports.

Последним местом работы Руни был «Дерби Каунти», который он покинул 24 июня.