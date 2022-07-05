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    СМИ: Месси сообщил Хави о желании вернуться в «Барселону»

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси ищет возможность вернуться в «Барселону», утверждают испанские СМИ.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Как сообщает El Chiringuito TV, на днях у Месси состоялся разговор с главным тренером «Барсы» Хави, в котором он признался, что хочет вернуться в каталонский клуб.

    Теперь многое зависит от решения президента «Барселоны» Жоана Лапорты. Лионель надеется, что в ближайшее время им удастся обсудить этот вопрос.

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    • Месси покинул «Барселону» прошлым летом в статусе свободного агента. Из-за финансовых проблем каталонцы так и не смогли продлить контракт с аргентинцем.

    Контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года с возможностью пролонгации еще на один сезон.

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