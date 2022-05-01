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    Владелец «Сочи» сравнил арбитров в РПЛ с наперсточниками в девяностых

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    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал разгромную победу над «Рубином» (6:0) в 27-м туре РПЛ.

    Борис Ротенберг
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    Борис Ротенберг

    «Главное, чтобы судьи у нас судили так, как в матче с "Рубином", непредвзято, когда дают играть в обе стороны. Это здорово, тогда и видно, какой у нас футбол.

    Мы часто говорили о том, что мы много останавливаемся, и тогда у нас начинаются какие-то проблемы.

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    • А вот с "Рубином" мы не останавливались и показали всё, на что способны. Это настоящий, красивый футбол, в который мы играли и против "Локомотива".

    Та игра мне понравилось, но она была сломана судьями. Сломать игру — это же просто сделать. А они, судьи, это делают так грамотно, как будто их учили этому. Как наперсточники в девяностые (смеётся)», — приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».

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