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    Терюшков: Расширение РПЛ до 20 команд назрело давно

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    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков выступил за расширение РПЛ до 20 клубов.

    РПЛ могут расширить
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    РПЛ могут расширить

    Ранее появилась информация, что, в случае недопуска россиян к еврокубковым турнирам на сезон-2022/23, число участников чемпионата России может быть увеличено до 18 с введением ограниченного моратория на вылет.

    «Мы об этом говорили изначально, пока ничего нового нет. Будем ждать окончания сезона для того, чтобы не было нарушения спортивного принципа, чтобы все доиграли сезон.

    Логичный вариант. Расширение лиги до 20 команд давно назрело. Может, стоит делать это поэтапно: сначала 18, потом 20.

    В любом случае, нам надо увеличивать число команд. Для страны, в которой живет 150 млн человек, 16 команд — минимум», — сказал Терюшков «Чемпионату».

    Ранее сообщалось, что РФС подготовил три варианта по развитию отечественного футбола в условиях санкций со стороны ФИФА и УЕФА.

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