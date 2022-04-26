Гаджиев о чемпионстве Черчесова в Венгрии: Это можно назвать ответом всем его недоброжелателям

Известный российский тренероценил важность победы «Ференцвароша» в чемпионатепод руководством

«Станислава Саламовича я поздравляю с большим успехом. Он не очень хорошо стартовал, видимо, не успел разобраться с командой. Возможно, было некое недопонимание, но потом все встало на свои места.

Он сделал большое дело. Молодец, желаю ему удачи и успехов. Это можно назвать ответом всем его недоброжелателям. Любой тренер должен иметь спортивную злость, уметь давать сдачи», — сказал Гаджиев «Известиям».

«Ференцварош» набрал 62 очка и за четыре тура до окончания чемпионата стал недосягаем для преследователей. Ранее команда вышла в финал Кубка Венгрии.

Напомним, Черчесов возглавил «Ференцварош» по ходу сезона.