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    Широков о титуле «Ференцвароша»: За Черчесова большая часть была сделана. Не знаю, что могут доказать победы в Польше и Венгрии

    Футбол Ференцварош Футбол России
    Бывший капитан сборной России Роман Широков признался, что не считает существенным достижением досрочную победу «Ференцвароша» в чемпионате Венгрии под руководством Станислава Черчесова.

    Роман Широков
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    Роман Широков

    «Ференцварош» набрал 62 очка и за четыре тура до окончания чемпионата стал недосягаем для преследователей. Ранее команда вышла в финал Кубка Венгрии.

    «Значительное событие (смеется).

    Не знаю, что могут доказать победы в чемпионате Польши и Венгрии. Мягко говоря, не самые топовые чемпионаты. И Черчесов выиграл чемпионат, когда большая часть за него была сделана. Разве нет?

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    • Посмотрим в следующем году. Он же, наверное, останется. Когда проведет полноценный сезон, тогда и посмотрим.

    Молодец, что можно сказать. Поздравляю! Титул есть титул», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

    Напомним, Черчесов возглавил «Ференцварош» по ходу сезона.

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