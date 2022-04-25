Широков о титуле «Ференцвароша»: За Черчесова большая часть была сделана. Не знаю, что могут доказать победы в Польше и Венгрии

Бывший капитан сборной Россиипризнался, что не считает существенным достижением досрочную победув чемпионате Венгрии под руководством

«Ференцварош» набрал 62 очка и за четыре тура до окончания чемпионата стал недосягаем для преследователей. Ранее команда вышла в финал Кубка Венгрии.

«Значительное событие (смеется).

Не знаю, что могут доказать победы в чемпионате Польши и Венгрии. Мягко говоря, не самые топовые чемпионаты. И Черчесов выиграл чемпионат, когда большая часть за него была сделана. Разве нет?

Посмотрим в следующем году. Он же, наверное, останется. Когда проведет полноценный сезон, тогда и посмотрим.

Молодец, что можно сказать. Поздравляю! Титул есть титул», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Напомним, Черчесов возглавил «Ференцварош» по ходу сезона.