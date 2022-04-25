Черчесов прокомментировал досрочную победу в чемпионате Венгрии

Главный тренерпрокомментировал досрочное чемпионство команды после победы в матче 29-го тура чемпионата Венгрии с(2:1).

«Нам повезло, мы одним выстрелом убили двух зайцев: мы защитили титул чемпионов страны благодаря победе в дерби.

Честно говоря, сегодня мы играли не очень хорошо, но мы добились своей цели, и это самое главное.

Болельщики были с нами весь сезон, я хочу поблагодарить их сегодня. Было здорово играть в футбол при полной арене.

Мы достигли одной из наших целей, но нельзя расслабляться, впереди финал Кубка. Надо держать форму.

У нас есть травмированные, желтые карточки, кто-то играет не на своей позиции», — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».

За четыре тура до окончания турнира клуб набрал 62 очка и стал недосягаем для ближайших соперников «Кишварды» и «Академии Пушкаша», у которых по 49 очков. «Ференцварош» также вышел в финал Кубка Венгрии.

Бывший главный тренер сборной России 58-летний Черчесов руководит «Ференцварошем» с декабря 2021 года.