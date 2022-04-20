Экс-капитан «МЮ»: В клубе царит беспорядок

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед»прокомментировал разгромное поражение от(0:4) в матче чемпионата Англии.

В первом круге АПЛ «МЮ» уступил «Ливерпулю» со счетом 0:5.

«Злости нет, злость была в начале сезона. Сейчас это просто печаль. Посмотрите на команду — ни сердца, ни души, ни лидеров, ни мастерства. Вообще ничего.

В разгромном счете нет ничего удивительного. "Ливерпуль" мог забить в любой момент, когда они выбегали в нападение.

Наверху клуба царит беспорядок. У болельщиков нет времени на владельцев. Им нужен новый тренер, им нужны игроки, которые приходят, им нужны игроки, которые уходят.

Это очень грустно видеть. Это не тот клуб, за который я играл. Это не отражает того, за что боролся "Манчестер Юнайтед", за который я играл с гордостью», — приводит слова Кина Sky Sports.