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    Экс-капитан «МЮ»: В клубе царит беспорядок

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    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал разгромное поражение от «Ливерпуля» (0:4) в матче чемпионата Англии.

    Рой Кин
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    Рой Кин

    В первом круге АПЛ «МЮ» уступил «Ливерпулю» со счетом 0:5.

    «Злости нет, злость была в начале сезона. Сейчас это просто печаль. Посмотрите на команду — ни сердца, ни души, ни лидеров, ни мастерства. Вообще ничего.

    В разгромном счете нет ничего удивительного. "Ливерпуль" мог забить в любой момент, когда они выбегали в нападение.

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    • Наверху клуба царит беспорядок. У болельщиков нет времени на владельцев. Им нужен новый тренер, им нужны игроки, которые приходят, им нужны игроки, которые уходят.

    Это очень грустно видеть. Это не тот клуб, за который я играл. Это не отражает того, за что боролся "Манчестер Юнайтед", за который я играл с гордостью», — приводит слова Кина Sky Sports.

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