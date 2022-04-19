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    Ливерпуль — Манчестер Юнайтед. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 30-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Начало — 22:00 мск.

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    Юрген Клопп
    Всем привет! Приглашаем вас на центральный матч 30 тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».

    Ход матча

    3' Ливерпуль с первых минут захватил мяч, Манчестер обороняется

    1' Матч стартовал! Поехали!

    До матча

    Стартовые составы команд

    Ливерпуль: Алиссон — Робертсон, Ван Дейк, Матип, Александр-Арнольд — Тьяго, Фабиньо, Хендерсон — Диас, Мане, Салах

    Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Джонс, Магуйар, Линделеф, Ван-Биссака — Погба, Матич — Эланга, Рэшфорд, Фернандеш

    «Ливерпуль» продолжает погоню за «Манчестер Сити» в чемпионской гонке и отстает от «горожан» на одно очко.

    «Манчестер Юнайтед» преследует более скромные цели, но для подопечных Рангника возможность участия в Лиге Чемпионов в следующем сезоне еще не потеряна.

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    • «Манчестер Юнайтед» шестой, с отставанием в 3 очка от четвертого места. Присоединяйтесь к нашему онлайну, трансляция которого начнется в 22:00 по московскому времени.

    Онлайн матча начнется в 22:00 по Москве. Прогноз экспертов — тут.

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