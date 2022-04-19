Ливерпуль — Манчестер Юнайтед. Онлайн

Всем привет! Приглашаем вас на центральный матч 30 тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».

Ход матча

3' Ливерпуль с первых минут захватил мяч, Манчестер обороняется

1' Матч стартовал! Поехали!

До матча

Стартовые составы команд

Ливерпуль: Алиссон — Робертсон, Ван Дейк, Матип, Александр-Арнольд — Тьяго, Фабиньо, Хендерсон — Диас, Мане, Салах

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Джонс, Магуйар, Линделеф, Ван-Биссака — Погба, Матич — Эланга, Рэшфорд, Фернандеш

«Ливерпуль» продолжает погоню за «Манчестер Сити» в чемпионской гонке и отстает от «горожан» на одно очко.

«Манчестер Юнайтед» преследует более скромные цели, но для подопечных Рангника возможность участия в Лиге Чемпионов в следующем сезоне еще не потеряна.

«Манчестер Юнайтед» шестой, с отставанием в 3 очка от четвертого места. Присоединяйтесь к нашему онлайну, трансляция которого начнется в 22:00 по московскому времени.

Онлайн матча начнется в 22:00 по Москве. Прогноз экспертов — тут.