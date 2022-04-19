Ливерпуль — Манчестер Юнайтед. Онлайн

Ход матча
3' Ливерпуль с первых минут захватил мяч, Манчестер обороняется
1' Матч стартовал! Поехали!
До матча
Стартовые составы команд
Ливерпуль: Алиссон — Робертсон, Ван Дейк, Матип, Александр-Арнольд — Тьяго, Фабиньо, Хендерсон — Диас, Мане, Салах
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Джонс, Магуйар, Линделеф, Ван-Биссака — Погба, Матич — Эланга, Рэшфорд, Фернандеш
«Ливерпуль» продолжает погоню за «Манчестер Сити» в чемпионской гонке и отстает от «горожан» на одно очко.
«Манчестер Юнайтед» преследует более скромные цели, но для подопечных Рангника возможность участия в Лиге Чемпионов в следующем сезоне еще не потеряна.
«Манчестер Юнайтед» шестой, с отставанием в 3 очка от четвертого места. Присоединяйтесь к нашему онлайну, трансляция которого начнется в 22:00 по московскому времени.
Онлайн матча начнется в 22:00 по Москве. Прогноз экспертов — тут.