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    «Я шокирован». Петраков — об отказе киевского «Динамо» отпускать игроков в сборную Украины

    Футбол Футбол Украины Премьер-лига (Украина) Динамо Киев Сборная Украины
    Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал решение киевского «Динамо» не отпускать своих игроков в национальную команду на учебно-тренировочный сбор перед стыковыми матчами квалификации ЧМ-2022.

    Александр Петраков
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    Александр Петраков

    Напомним, такое решение «Динамо» обусловлено графиком запланированных благотворительных матчей.

    «Скажу откровенно, я шокирован. Такого ответа я не ожидал. Прежде всего, хочу напомнить, если, возможно, кто-то забыл: в нынешнее время украинские клубы, к сожалению, лишены возможности участвовать в официальных играх, и только сборная Украины готовится к сверхважным международным матчам. К каким официальным поединкам готовится "Динамо" и каким регламентом ФИФА аргументирует свой отказ предоставить игроков в указанные по вызову даты?

    Все внутренние соревнования приостановлены: регламент ФИФА применяется к официальным матчам, которых сейчас у наших клубов нет. Какие интересы отстаивает киевский клуб сейчас? Хочу добавить, что о своем намерении организовать сбор 29 апреля УАФ сообщил всем нашим клубам, из которых мы приглашаем кандидатов в сборную, 11 апреля. Не помню, чтобы "Динамо" к тому времени объявило график благотворительных матчей, который привело в письме к нам.

    Прежде всего, хочу подчеркнуть, что эта позиция клуба — это не идея футболистов: я постоянно на связи с ребятами и знаю, что они готовы приехать в сборную и защищать цвета Украины. Мой месседж один: есть вызов национальной команды — 2 мая нужно быть в Словении. А руководству клуба хочу напомнить, что разрешения на временный выезд за границу футбольным клубам были предоставлены Министерством молодежи и спорта Украины именно по причине подготовки национальной команды к официальным играм. Раньше я уже благодарил клубы за эту инициативу и за то, что они предоставляют сборникам игровую практику. Но теперь мы собираем национальную сборную вместе — так что не нужно придумывать несуществующие причины и вставлять палки в колеса во время подготовительного процесса главной команды», — приводит слова Петракова Sport.ua.

    Ранее стала известна дата противостояния между сборными Украины и Шотландии в рамках полуфинала отбора на чемпионат мира. Команды встретятся на поле 1 июня.

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