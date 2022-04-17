ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» вышел в финал Кубка Англии«Ливерпуль» укрепился в вере: невозможное возможно
  • 15:35
    • Касаткина сразится с Гауфф на старте турнира в Штутгарте, Квитова — с Плишковой
  • 16:09
    • «Ростов» обыграл «Арсенал» в матче 25-го тура РПЛ
  • 16:03
    • Райт: Без Роналду «МЮ» не был бы и близко к нынешнему месту в таблице АПЛ
  • 15:55
    • «Ницца» вырвала победу у «Лорьяна» благодаря дублю Делора
  • 15:46
    • «Сочи» — «Локомотив»: стартовые составы на матч 25-го тура РПЛ
    Все новости спорта

    «Ницца» вырвала победу у «Лорьяна» благодаря дублю Делора

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 Ницца Лорьян
    «Ницца» на своём поле сыграла против «Лорьяна» в рамках 32-го тура чемпионата Франции. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

    Энди Делор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энди Делор

    Счёт в матче был открыт на 54-й минуте благодаря тому, что Энди Делор реализовал пенальти и вывел «Ниццу» вперёд. Но на 61-й минуте поединка «Лорьян» смог сравнять счёт после того как Арман Лорьенте показал великолепную технику, а затем пробил ворвавшись в трафную — 1:1. Решающий гол был забит на 88-й минуте опять таки Энди Делором.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ницца — Лорьян 2:1
    Голы: 1:0 Анди Делорт (пенальти) (54'), 1:1 Арман Лорьенте (61'), 2:1 Анди Делорт (88') Ницца: Вальтер Бенитес, Джордан Лотомба, Жан-Клер Тодибо, Флавьюс Данильюк, Жордан Амави (Мельвен Бар, 67'), Калвин Стенгс (Хишем Будауи, 67'), Пабло Росарио, Кефрен Тюрам-Юльен (Морган Шнейдерлен, 78'), Джастин Клюйверт (Bilal Brahimi, 78'), Анди Делорт, Амин Гуири (Каспер Дольберг, 67') Лорьян: Sambou Soumano (Кентен Буагар, 46'), Арман Лорьенте (Данго Уаттара, 86'), Теремас Моффи (Тома Монкондю, 67'), Венсан Ле Гофф, Бонке Инносент (Фабьен Лемуан, 89'), Лоран Абергель, Игор Кариока, Лео Петро, Moritz Jenz (Ибраима Коне, 67'), Убулан Мендес, Маттьё Дрейер Предупреждения: Флавьюс Данильюк (45'), Moritz Jenz (53'), Кефрен Тюрам-Юльен (78')

    «Ницца» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Франции набрав 54 очка, а «Лорьян» находится на 16-м месте с 31 баллом в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остались ли у «Реала» силы на «Севилью» после Лиги чемпионов?
  • «Севилья» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Сможет ли «ПСЖ» прервать серию «Марселя»?
  • «ПСЖ» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.56
    •
  • Оба клуба имеют огромную мотивацию
  • «Лион» — «Бордо». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.22
  • Экспресс дня 17 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Севилья — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч ПСЖ — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лион — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:05
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сочи — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Атлетико — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.48
  • Прогноз на матч Челси — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Байер — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Колорадо — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры