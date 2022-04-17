«Ницца» вырвала победу у «Лорьяна» благодаря дублю Делора

на своём поле сыграла противв рамках 32-го тура чемпионата Франции. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Счёт в матче был открыт на 54-й минуте благодаря тому, что Энди Делор реализовал пенальти и вывел «Ниццу» вперёд. Но на 61-й минуте поединка «Лорьян» смог сравнять счёт после того как Арман Лорьенте показал великолепную технику, а затем пробил ворвавшись в трафную — 1:1. Решающий гол был забит на 88-й минуте опять таки Энди Делором.

Футбол. Франция. Лига 1 Ницца — Лорьян 2:1 Голы: 1:0 Анди Делорт (пенальти) (54'), 1:1 Арман Лорьенте (61'), 2:1 Анди Делорт (88') Ницца: Вальтер Бенитес, Джордан Лотомба, Жан-Клер Тодибо, Флавьюс Данильюк, Жордан Амави (Мельвен Бар, 67'), Калвин Стенгс (Хишем Будауи, 67'), Пабло Росарио, Кефрен Тюрам-Юльен (Морган Шнейдерлен, 78'), Джастин Клюйверт (Bilal Brahimi, 78'), Анди Делорт, Амин Гуири (Каспер Дольберг, 67') Лорьян: Sambou Soumano (Кентен Буагар, 46'), Арман Лорьенте (Данго Уаттара, 86'), Теремас Моффи (Тома Монкондю, 67'), Венсан Ле Гофф, Бонке Инносент (Фабьен Лемуан, 89'), Лоран Абергель, Игор Кариока, Лео Петро, Moritz Jenz (Ибраима Коне, 67'), Убулан Мендес, Маттьё Дрейер Предупреждения: Флавьюс Данильюк (45'), Moritz Jenz (53'), Кефрен Тюрам-Юльен (78')

«Ницца» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Франции набрав 54 очка, а «Лорьян» находится на 16-м месте с 31 баллом в активе.