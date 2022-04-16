Хохлов: Борьба будет до последнего тура

Бывший главный тренер «Динамо»высказался о домашней победе в матче 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:0).

«Игра была тяжёлой для "Динамо", не все получалось. Свои моменты удалось реализовать, поэтому и выиграли. Борьба будет до последнего тура.

Всегда нужно бороться до самого конца. Скорее нужно обращать внимание на свою игру, чем отталкиваться от результатов соперника», — сказал Хохлов «Спорт-Экспрессу».

«Динамо» набрало 52 очка и сравнялось с лидирующим в турнирной таблице «Зенитом». Однако у питерцев есть матч в запасе.

Календарь и таблица РПЛ

«Ахмат» не может выиграть на протяжении шести матчей. Команда занимает восьмое место (32 очка).