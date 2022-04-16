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    Хохлов: Борьба будет до последнего тура

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    Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о домашней победе в матче 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:0).

    Дмитрий Хохлов
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    Дмитрий Хохлов

    «Игра была тяжёлой для "Динамо", не все получалось. Свои моменты удалось реализовать, поэтому и выиграли. Борьба будет до последнего тура.

    Всегда нужно бороться до самого конца. Скорее нужно обращать внимание на свою игру, чем отталкиваться от результатов соперника», — сказал Хохлов «Спорт-Экспрессу».

    «Динамо» набрало 52 очка и сравнялось с лидирующим в турнирной таблице «Зенитом». Однако у питерцев есть матч в запасе.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ахмат» не может выиграть на протяжении шести матчей. Команда занимает восьмое место (32 очка).

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