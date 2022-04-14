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    Модрич может покинуть «Реал». У хорвата есть два предложения

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    Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может покинуть команду по окончании сезона.

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    Модрич до сих пор не продлил контракт с «Реалом». Действующее соглашение рассчитано до лета этого года.

    По информации испанского журналиста Серхио Сантоса, у 36-летнего хорвата есть два предложения — от «Ювентуса» и клуба из Катара.

    В обоих случаях ему предлагают контракт на два года.

    Модрич при этом надеется, что в ближайшее время сможет согласовать новый контракт с «Реалом».

    В текущем сезоне Модрич провел в чемпионате Испании 23 матча, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач.

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