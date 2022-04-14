Модрич может покинуть «Реал». У хорвата есть два предложения

Полузащитник мадридского «Реала»может покинуть команду по окончании сезона.

Модрич до сих пор не продлил контракт с «Реалом». Действующее соглашение рассчитано до лета этого года.

По информации испанского журналиста Серхио Сантоса, у 36-летнего хорвата есть два предложения — от «Ювентуса» и клуба из Катара.

В обоих случаях ему предлагают контракт на два года.

Модрич при этом надеется, что в ближайшее время сможет согласовать новый контракт с «Реалом».

В текущем сезоне Модрич провел в чемпионате Испании 23 матча, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач.