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    Дубль Траоре принес «Сассуоло» победу над «Аталантой»

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    В матче 32-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» одержал домашнюю победу над «Аталантой» со счетом 2:1.

    «Аталанта»
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    «Аталанта»

    В составе победителей отличился ивуарийский полузащитник Хамед Траоре, поразивший ворота соперника на 24-й и 61-й минутах.

    За бергамасков уже в компенсированное время отличился Луис Мурьель.

    Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел в стартовом составе «Аталанты» и был заменен после первого тайма.

    Футбол. Италия. Серия А
    Сассуоло — Аталанта 2:1
    Голы: 1:0 Хамед Траоре (24'), 2:0 Хамед Траоре (61'), 2:1 Луис Мурьель (90 + 3') Сассуоло: Андреа Консильи, Мерт Мюльдюр, Кан Айхан, Влад Кирикеш, Гиоргос Кирьякопулос (Джанмарко Феррари, 77'), Матеус Энрике (Франческо Маньянелли, 46'), Максим Лопес, Доменико Берарди (Грегоре Дефрель, 71'), Джакомо Распадори, Хамед Траоре (Рожерио, 71'), Джанлука Скамакка (Ruan Tressoldi, 77') Аталанта: Дуван Сапата, Жереми Бога (Луис Мурьель, 58'), Алексей Миранчук (Теун Коопмейнерс, 46'), Джузеппе Пеццелла, Марио Пашалич (Руслан Малиновский, 77'), Маттео Пессина, Ханс Хатебур (Давиде Дзаппакоста, 46'), Джорджио Скальвини, Мерих Демирал, Рафаэл Толой (Хосе Луис Паломино, 58'), Марко Спортьелло, Андреа Консильи, Мерт Мюльдюр, Кан Айхан, Влад Кирикеш, Гиоргос Кирьякопулос (Джанмарко Феррари, 77'), Матеус Энрике (Франческо Маньянелли, 46'), Максим Лопес, Доменико Берарди (Грегоре Дефрель, 71'), Джакомо Распадори, Хамед Траоре (Рожерио, 71'), Джанлука Скамакка (Ruan Tressoldi, 77') Предупреждения: Матеус Энрике (39'), Мерт Мюльдюр (63'), Давиде Дзаппакоста (90 + 2')

    «Аталанта» в гостях проиграла «Сассуоло» в матче 32-го тура чемпионата Италии. Команда из Бергамо уступила со счетом 1:2.

    Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле в основном составе, но был заменен после перерыва.

    «Аталанта» потерпела второе поражение подряд и занимает 8-е место в турнирной таблице (51 очко). «Сассуоло» идет следом на 9-м месте (46 очков).

    Календарь и таблица Серии А

    В другом матче тура «Удинезе» в компенсированное время добыл победу над «Венецией» (2:1) благодаря голу бывшего защитника ЦСКА Родриго Бекао.

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