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    Хет-трик Бензема принес «Реалу» победу над «Челси» в четвертьфинале ЛЧ

    «Челси» — «Реал»: счет матча 1:3, обзор голов

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    Лондонский «Челси» потерпел домашнее поражение от мадридского «Реала» (1:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

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    Счет в матче был открыт на 21-й минуте. Винисиус и Бензема разыграли стеночку на грани с офсайдом, Жуниор, получив обратный пас, левым краем ворвался в штрафную и выполнил подачу в центр, откуда Карим головой направил мяч под перекладину.

    Спустя три минуты гости удвоили преимущество. Модрич в касание совершил кросс в штрафную «Челси», откуда Бензема, немного отклонившись, головой пробил под дальнюю штангу. Менди не дотянулся до мяча.

    «Челси» отыграл один мяч на 40-й минуте. В позиционной атаке Жоржиньо совершил обводящую подачу в штрафную, а Хаверц набежал и головой отправил мяч в сетку ворот.

    А на 46-й минуте, после обычного мадридского выноса вперёд, Менди решил сыграть по мячу за пределами штрафной, но вратарский пас на Рюдигера перехватил Бензема, после чего Кариму оставалось лишь поразить пустые ворота.

    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала
    Челси — Реал Мадрид 1:3
    Голы: 0:1 Карим Бензема (21'), 0:2 Карим Бензема (24'), 1:2 Кай Хаверц (40'), 1:3 Карим Бензема (46') Челси: Эдуард Менди, Андреас Кристенсен (Матео Ковачич, 46'), Тьяго Силва, Антонио Рюдигер, Рис Джеймс, Н’Голо Канте (Хаким Зиеш, 46'), Жоржиньо (Рубен Лофтус-Чик, 64'), Сесар Аспиликуэта, Мэйсон Маунт, Кристиан Пулишич (Ромелу Лукаку, 64'), Кай Хаверц Реал Мадрид: Винисиус Жуниор, Карим Бензема (Гарет Бэйл, 86'), Федерико Вальверде (Даниель Себальос, 86'), Тони Кроос (Эдуардо Камавинжа, 74'), Каземиро, Лука Модрич, Ферлан Менди, Давид Алаба, Эдер Милитао (Начо Фернандес, 64'), Даниэль Карвахаль, Тибо Куртуа Предупреждения: Эдер Милитао (14'), Антонио Рюдигер (19')

    Ответный матч пройдет 12 апреля в Мадриде на арене «Сантьяго Бернабеу».

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