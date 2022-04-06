«Челси» — «Реал»: счет матча 1:3, обзор голов

Счет в матче был открыт на 21-й минуте. Винисиус и Бензема разыграли стеночку на грани с офсайдом, Жуниор, получив обратный пас, левым краем ворвался в штрафную и выполнил подачу в центр, откуда Карим головой направил мяч под перекладину.
Спустя три минуты гости удвоили преимущество. Модрич в касание совершил кросс в штрафную «Челси», откуда Бензема, немного отклонившись, головой пробил под дальнюю штангу. Менди не дотянулся до мяча.
«Челси» отыграл один мяч на 40-й минуте. В позиционной атаке Жоржиньо совершил обводящую подачу в штрафную, а Хаверц набежал и головой отправил мяч в сетку ворот.
А на 46-й минуте, после обычного мадридского выноса вперёд, Менди решил сыграть по мячу за пределами штрафной, но вратарский пас на Рюдигера перехватил Бензема, после чего Кариму оставалось лишь поразить пустые ворота.
Ответный матч пройдет 12 апреля в Мадриде на арене «Сантьяго Бернабеу».