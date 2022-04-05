ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эден АзарТрансферный дайджест. 29 марта — 4 апреля
  • 12:48
    • «Общался с "Химками", "Краснодаром", но без конкретики». Ари рассказал о желании вернуться в Россию
  • 12:36
    • Мбаппе решил остаться в «ПСЖ»
  • 12:07
    • СМИ: Лоськов и Пашинин отстранены от работы с основной командой «Локомотива»
  • 11:00
    • «Локомотив» расстался с руководителем по спорту и развитию Корнеткой
  • 10:36
    • Президент Франции убеждает Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ»
    Все новости спорта

    «Общался с "Химками", "Краснодаром", но без конкретики». Ари рассказал о желании вернуться в Россию

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Краснодар Химки РПЛ Футбол России
    Бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака» Ари сообщил, что хотел бы вернуться в чемпионат России.

    Ари
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ари

    «В каком российском клубе бы хотелось играть? Тяжело. Я играл в трех российских командах, в "Краснодаре" почти семь лет.

    Я очень уважаю эту команду, президента, если бы была возможность туда вернуться, это была бы хорошая идея. Знаю, что у них финансовые трудности, но когда тебе 36 лет, ты думаешь не про деньги, а про игру.

  • Уткин высказался об уходе легионеров из клубов РПЛ
  • Читайте по теме

    • Я уже 6 лет не играю в хороших командах и поэтому я хочу показать мой футбол. Я играл в некоторых бразильских командах, но нет хороших предложений.

    Россия — это мой второй дом, моя жена и дочь русские, я половину жизни прожил там, поэтому так люблю эту страну. Конкретных предложений от российских клубов не было, я общался с "Химками", "Краснодаром", но без конкретики», — приводит слова Ари «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Атлетико» забить на поле «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «Ливерпуль» подтвердит статус фаворита матча
  • «Бенфика» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Еще одна игра в Магнитогорске порадует голами?
  • «Металлург» Мг — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.04
  • Экспресс дня 5 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бенфика — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.58
  • Прогноз на матч Челси — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Вильярреал — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бернли — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Америка Минейро — Индепендьенте дель Валье
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры