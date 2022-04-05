Бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака»сообщил, что хотел бы вернуться в чемпионат России.

«В каком российском клубе бы хотелось играть? Тяжело. Я играл в трех российских командах, в "Краснодаре" почти семь лет.

Я очень уважаю эту команду, президента, если бы была возможность туда вернуться, это была бы хорошая идея. Знаю, что у них финансовые трудности, но когда тебе 36 лет, ты думаешь не про деньги, а про игру.

Я уже 6 лет не играю в хороших командах и поэтому я хочу показать мой футбол. Я играл в некоторых бразильских командах, но нет хороших предложений.

Россия — это мой второй дом, моя жена и дочь русские, я половину жизни прожил там, поэтому так люблю эту страну. Конкретных предложений от российских клубов не было, я общался с "Химками", "Краснодаром", но без конкретики», — приводит слова Ари «Матч ТВ».