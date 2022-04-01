Уткин высказался об уходе легионеров из клубов РПЛ

Василий Уткин Фото: globallookpress.com
ФИФА ранее разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке и подписывать соглашения с иностранными командами.
«ФИФА разрешила приостанавливать контракты с клубами РПЛ до 7 апреля, поэтому кое-что еще может измениться.
На данный момент Шиманьски и Ловрен остались, уехал Хвича и улепетнул Айртон. Все это напоминает классическую старинную игру, в которой волк ловит падающие по перилам яйца — какое-то поймает, какое-то уронит.
Утекают легионеры как вода сквозь пальцы, как песок сквозь щиколотки», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.
Ранее сообщалось, что польский полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски намерен уйти из команды по окончании сезона.
Новый выпуск на канале Василия Уткина