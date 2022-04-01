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    Уткин высказался об уходе легионеров из клубов РПЛ

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    Известный блогер Василий Уткин прокомментировал уход некоторых иностранных футболистов из российских клубов.

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    ФИФА ранее разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке и подписывать соглашения с иностранными командами.

    «ФИФА разрешила приостанавливать контракты с клубами РПЛ до 7 апреля, поэтому кое-что еще может измениться.

    На данный момент Шиманьски и Ловрен остались, уехал Хвича и улепетнул Айртон. Все это напоминает классическую старинную игру, в которой волк ловит падающие по перилам яйца — какое-то поймает, какое-то уронит.

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    • Утекают легионеры как вода сквозь пальцы, как песок сквозь щиколотки», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

    Ранее сообщалось, что польский полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски намерен уйти из команды по окончании сезона.

    Новый выпуск на канале Василия Уткина
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