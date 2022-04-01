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    Шиманьски летом покинет «Динамо»

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    Полузащитник Себастьян Шиманьски намерен доиграть нынешний сезон в «Динамо», передает польский портал Pitka Nozna.

    Себастьян Шиманьски
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    Себастьян Шиманьски

    Как утверждает источник, футболист уже уведомил московскую команду, что уйдет летом. Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Реал Сосьедад».

    Футболист выступает за «Динамо» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне он сыграл за команду 22 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

    Напомним, ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке и подписывать соглашения с иностранными командами.

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