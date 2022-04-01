Шиманьски летом покинет «Динамо»

Полузащитникнамерен доиграть нынешний сезон в «Динамо», передает польский портал Pitka Nozna.

Как утверждает источник, футболист уже уведомил московскую команду, что уйдет летом. Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Реал Сосьедад».

Футболист выступает за «Динамо» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне он сыграл за команду 22 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

Напомним, ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке и подписывать соглашения с иностранными командами.