«Атлетико» — «Алавес»: счет 4:1, обзор голов

В матче 30 тура чемпионата Испанииразгромилсо счетом 4:1.

По дублю в составе «матрасников» оформили форварды Жоау Фелиш и Луис Суарес.

Гостей хватило на один мяч, автором которого стал Гонсало Эскаланте.

Футбол. Испания. Примера Атлетико — Алавес 4:1 Голы: 1:0 Жоау Фелиш (11'), 1:1 Гонсало Эскаланте (63'), 2:1 Луис Суарес (пенальти) (75'), 3:1 Жоау Фелиш (83'), 4:1 Луис Суарес (90 + 1') Атлетико: Ян Облак, Стефан Савич, Хосе Хименес (Фелипе, 86'), Рейнилду, Шиме Врсалько, Маркос Льоренте (Матеус Кунья, 72'), Жоффрей Кондогбиа, Тома Лемар (Янник Карраско, 46'), Ренан Лоди (Родриго Де Пауль, 46'), Жоау Фелиш, Антуан Гризманн (Луис Суарес, 61') Алавес: Хоселу, Луис Риоха (Мигель Де ла Фуэнте, 86'), Пере Понс (Ману Вальехо, 46'), Эдгар Мендес (Мамаду Лум Н'Диайе, 78'), Томас Пина (Факундо Пельистри, 78'), Гонсало Эскаланте, Рубен Дуарте (Чимо Наварро, 46'), Флорьян Лежён, Виктор Лагуардия, Науэль Тенаглия, Фернандо Пачеко Предупреждение: Маркос Льоренте (72')

За 30 туров чемпионата «Атлетико» набрал 54 очка и сейчас занимает 3 место в таблице. У «Алавеса» 22 пункта и последняя позиция.