АПЛ. Победы «Ливерпуля» и «Ман Сити», «Челси» разгромлен «Брентфордом»

Со 2 по 4 апреля проходят матчи 31-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль» — «Уотфорд» 2:0

«Ливерпуль» на своём поле принимал «Уотфорд» в рамках 31-го тура АПЛ. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Счёт в матче был открыт в середине первого тайма на 22-й минуте когда Диогу Жота вколотил мяч головой с близкого расстояния в правый нижний угол благодаря подаче Джо Гомеса.

Удвоил преимущество своей команды Фабиньо на 89-й минуте пробив пенальти в левый верхний угол.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ливерпуль — Уотфорд 2:0 Голы: 1:0 Диогу Жота (22'), 2:0 Фабиньо (пенальти) (89') Ливерпуль: Алисон Бекер, Джозеф Гомес, Жоэль Матип, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Кёртис Джонс (Фабиньо, 62'), Джордан Хендерсон, Тьяго Алькантара (Джеймс Милнер, 90'), Мохамед Салах (Садио Мане, 69'), Роберто Фирмино, Диогу Жота Уотфорд: Жоао Педро (Джошуа Кинг, 78'), Хуан Эрнандес (Эммануэль Деннис, 78'), Юрай Куцка, Мусса Сиссоко, Исмаила Сарр, Имран Луза (Том Клеверли, 78'), Ассан Камара, Самир Ханданович, Кристиан Кабазель, Кико, Бен Фостер Предупреждения: Джозеф Гомес (45 + 1'), Хуан Эрнандес (59')

«Ливерпуль» остается лидером турнирной таблицы АПЛ набрав 72 очка за 30 матчей, а «Уотфорд» находится на 18-м месте с 22-я балами в активе.

«Вулверхэмптон» — «Астон Вилла» 2:1

В другом матче 31-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» одержал домашнюю победу над «Астон Виллой» — 2:1.

Хозяева открыли счет на 7-й минуте — отличился Хонни. А на 36-й минуте защитник гостей Эшли Янг срезал мяч в свои ворота.

«Вилла» получила право на пенальти на 86-й минуте — реализовал его Олли Уоткинс.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон — Астон Вилла 2:1 Голы: 1:0 Хонни (7'), 2:0 Эшли Янг (автогол) (36'), 2:1 Олли Уоткинс (пенальти) (86') Вулверхэмптон: Жозе Са, Вийи Боли, Конор Коди, Макс Килман, Хонни, Леандер Дендонкер, Жоау Моутинью, Фернандо Марсал, Франсиску Тринкан (Педру Нету, 75'), Даниэл Поденсе (Хван Хи Чан, 68'), Фабиу Силва (Francisco Oliveira, 90') Астон Вилла: Олли Уоткинс, Филиппе Коутиньо (Эмилиано Буэндия, 74'), Леон Бэйли, Джейкоб Рэмси, Морган Сансон (Дуглас Луис, 72'), Джон МакГинн, Лука Динь (Эшли Янг, 13'), Тайрон Мингс, Эзри Конса, Мэтти Кэш, Дамиан Эмилиано Мартинес Предупреждения: Конор Коди (25'), Джон МакГинн (38'), Хонни (66'), Фернандо Марсал (90 + 2'), Педру Нету (90 + 3'), Эзри Конса (90 + 4')

«Вулверхэмптон» набрал 49 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Астон Виллы» 36 очков и 9-я позиция.

«Бёрнли» — «Манчестер Сити» 0:2

В матче 31-го тура чемпионата Англии «Бернли» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» — 0:2.

Счет был открыт уже на 7-й минуте. Прошла передача на Рахима Стерлинга, который ногой сбросил мяч на Кевина де Брейне, и бельгиец в касание с 5-ти метров расстрелял ворота противника.

А на 25-й минуте, после передачи Стерлинга, классный удар удался игроку Илкаю Гюндогану — мяч полетел под перекладину и очутился в воротах.

Футбол. Англия. Премьер-лига Бёрнли — Манчестер Сити 0:2 Голы: 0:1 Кевин Де Брёйне (5'), 0:2 Илкай Гюндоган (25') Бёрнли: Ник Поуп, Коннор Робертс, Кевин Лонг, Джеймс Тарковски, Чарли Тейлор, Аарон Леннон, Эшли Вествуд, Джек Корк (Ник Поуп, 71'), Джош Браунхилл, Дуайт Макнил (Максвелл Корне, 46'), Ваутер Вегорст (Эшли Барнс, 81') Манчестер Сити: Джек Грилиш, Филип Фоден (Габриэл Жезус, 64'), Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне (Бернарду Силва, 78'), Жоау Канселу, Натан Аке, Эмерик Лапорт, Кайл Уолкер, Эдерсон Мораес Предупреждение: Ваутер Вегорст (13')

После этой победы команда Хосепа Гвардиолы набрала 72 очков и вернула себе лидерство в чемпионате, опережая «Ливерпуль» на одно очко. «Бернли» с 20 очками остался на 19-м месте.

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Норвич Сити» 0:0

В другом матче тура «Брайтон» и «Норвич» сыграли вничью. Игра завершилась со счетом 0:0.

На 29-й минуте «чайки» получили право на пенальти, но Ниль Мопе не сумел его реализовать.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Норвич Сити 0:0 Брайтон энд Хоув Альбион: Роберт Санчес, Йоэл Велтман, Льюис Данк, Марк Кукурелья, Паскаль Гросс, Тарик Лампти, Леандро Троссард, Алексис Мак Аллистер, Соломон Марч (Якуб Модер, 83'), Ниль Мопе (Энок Мвепу, 79'), Дэнни Уэлбек Норвич Сити: Милот Рашица (Христос Дзолис, 81'), Теэму Пукки, Кенни Маклин (Киран Довелл, 90'), Пьерр Лис-Мелу (Jonathan Rowe, 61'), Билли Гилмор, Матиас Норманн, Димитрис Яннулис, Бен Гибсон, Грант Хэнли, Сэм Байрэм, Тим Крул Предупреждения: Тарик Лампти (68'), Кенни Маклин (82')

«Брайтон» имеет в активе 34 очка и 13-ю строчку, а у «Норвича» 18 очков и последнее, 20-е место.

«Челси» — «Брентфорд» 1:4

Лондонский «Челси» потерпел домашнее поражение от «Брентфорда» (1:4) в матче 31-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче на 48-й минуте открыли хозяева. Канте с левого фланга дал пас к центру на Антонио Рюдигера, который немедленно отправил мяч в левый угол ворот.

Спустя две минуты «Брентфорд» отыгрался. Брайан Мбеумо сделал классную передачу на Витали Янельта. Тот в свою очередь сделал несколько шагов и отправив мяч в левую часть ворот.

На 54-й минуте вновь отличный голевой пас отдал Брайан Мбеумо., а Кристиан Эриксен нанес четкий удар под перекладину ворот «Челси».

На 60-й минуте Айван Тони получил мяч и тут же произвел передачу на Янельта. Тот в свою очередь нанес голевой удар, оформив дубль.

А на 87-й минуте, вышедшей парой минут ранее на замену Йоан Висса в штрафной «Челси» обошел защитников и пробил с отскока в угол ворот.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Брентфорд 1:4 Голы: 1:0 Антонио Рюдигер (48'), 1:1 Витали Янельт (50'), 1:2 Кристиан Эриксен (54'), 1:3 Витали Янельт (60'), 1:4 Йоан Висса (87') Челси: Эдуард Менди, Сесар Аспиликуэта, Тьяго Силва, Антонио Рюдигер, Маркос Алонсо (Рис Джеймс, 55'), Мэйсон Маунт, Рубен Лофтус-Чик, Н’Голо Канте (Ромелу Лукаку, 65'), Хаким Зиеш, Кай Хаверц, Тимо Вернер (Матео Ковачич, 64') Брентфорд: Айван Тони, Брайан Мбемо (Йоан Висса, 85'), Рико Генри (Серхи Канос, 88'), Витали Янельт (Матиас Йенсен, 82'), Кристиан Нергор, Кристиан Эриксен, Мадс Роэрслев, Этан Пиннок, Понтус Янссон, Кристоффер Вассбакк Аер, Дэвид Райа

Лондонцы остались третьими с 59 очками. «Брентфорд» набрал 33 очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

«Лидс Юнайтед» — «Саутгемптон» 1:1

В другом матче 31-го тура АПЛ «Лидс» и «Саутгемптон» сыграли вничью со счетом 1:1.

У «Лидса» забил Джек Харрисон, а в составе «Саутгемптона» голом отметился Джеймс Уорд-Проуз.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лидс — Саутгемптон 1:1 Голы: 1:0 Джек Харрисон (29'), 1:1 Джеймс Уорд-Праус (49') Лидс: Иллан Меслье, Люк Эйлинг (Паскаль Стрёйк, 89'), Диего Льоренте, Лиам Купер, Стюарт Даллас, Матеуш Клих (Калвин Филлипс, 66'), Адам Форшоу, Рафаэл Диас, Родриго, Джек Харрисон, Даниэль Джеймс (Джо Джелхардт, 59') Саутгемптон: Армандо Броя (Шейн Патрик Лонг, 90'), Че Адамс (Нейтан Телла, 87'), Мохамед Эльюнуссип, Ибраима Диало, Ориоль Ромеу Видаль (Стюарт Армстронг, 64'), Джеймс Уорд-Праус, Кайл Уолкер-Питерс, Мохаммед Салису, Ян Беднарек, Валентино Ливраменто, Фрейзер Форстер Предупреждения: Люк Эйлинг (58'), Мохамед Эльюнуссип (63'), Jesse Marsch (90 + 3')

«Лидс» набрал 30 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Саутгемптона» 36 очков и 11-я позиция.

«Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити»

«Вест Хэм Юнайтед» — «Эвертон»

3 апреля, 16:00 мск

«Тоттенхэм Хотспур» — «Ньюкасл Юнайтед»

3 апреля, 18:30 мск

«Кристал Пэлас» — «Арсенал»

4 апреля, 22:00 мск