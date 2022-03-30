Ибрагимович высказался о непопадании сборной Швеции на ЧМ-2022

Златан Ибригимович Фото: globallookpress.com
«Мы разочарованы, подавлены. Но это нормально, когда проигрываешь. Все хотят выступить на чемпионате мира, пережить эти эмоции. К сожалению, сейчас этого сделать не получится.
Надеюсь, что продолжу играть в сборной Швеции. Пока я здоров, способен играть и помогать команде, хочу выступать за сборную. Был ли это мой последний матч? Точного ответа на этот вопрос сейчас нет», — приводит слова Ибрагимовича Aftonbladet.
На счету 40-летнего Ибрагимовича 120 матчей в составе сборной Швеции и 62 гола.