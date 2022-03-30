Ибрагимович высказался о непопадании сборной Швеции на ЧМ-2022

Нападающий «Милана» и сборной Швециивысказался о будущем в национальной команде после поражения от Польши (0:2) в финальном стыковом матче за место на ЧМ-2022.

«Мы разочарованы, подавлены. Но это нормально, когда проигрываешь. Все хотят выступить на чемпионате мира, пережить эти эмоции. К сожалению, сейчас этого сделать не получится.

Надеюсь, что продолжу играть в сборной Швеции. Пока я здоров, способен играть и помогать команде, хочу выступать за сборную. Был ли это мой последний матч? Точного ответа на этот вопрос сейчас нет», — приводит слова Ибрагимовича Aftonbladet.

На счету 40-летнего Ибрагимовича 120 матчей в составе сборной Швеции и 62 гола.