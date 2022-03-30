Андрей Лунёв рассказал об отношении в «Байере» в связи с ситуацией на Украине

Российский голкипер леверкузенского «Байера»рассказал об отношении к его позиции по ситуации на Украине. Ранее Лунёв заявил, что является патриотом и гордится этим.

«Всё нормально. В клубе даже вопросов не поднималось. Когда только началась ситуация, были подколы. Но они были с моей стороны. Отвечал: "Учите русский, господа. Скоро пригодится всем".

Пару раз показывали на дороге средний палец. У меня здесь русские номера. Возможно, это из-за манеры вождения, трудно судить. Один момент был в ресторане. Меня обслуживал грузинский персонал, спросили мнение по ситуации. Больше на русском языке мы не общались», — сказал Лунёв в беседе с болельщиками в своём телеграм-канале.