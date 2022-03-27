Жиру: У меня несколько целей в сборной Франции. Одна из них — обойти Анри

Нападающий «Милана» и сборной Франциирассказал о своих целях в национальной команде.

«Я счастлив вернуться в сборную Франции, надеть эту футболку и играть вместе с товарищами. Всегда нужно верить и не сдаваться, независимо от обстоятельств. Я конкурентоспособен. У меня несколько целей, одна из которых — обойти Тьерри Анри. Вижу ли я себя в качестве запасного на чемпионате мира? Кто откажется от шанса поехать на третий чемпионат мира?» — приводит слова Жиру Get French Football News.

35-летний Жиру был вызван в сборную Франции на мартовские товарищеские матчи с командами ЮАР и Кот-д′Ивуара в качестве замены травмированному форварду «Реала» Кариму Бензема.

В составе национальной команды Франции Жиру провёл 111 матчей и забил 47 голов. В списке лучших бомбардиров сборной Жиру идёт следом за Анри и отстаёт на 4 гола.