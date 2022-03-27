ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Оренбург»ФНЛ. Удержит ли лидерство «Оренбург», пойдет ли «Торпедо» на повышение и спасется ли «Ротор»?
  • 15:23
    • Фабрегас: думаю, Мбаппе перейдёт в «Реал». Он побьёт все рекорды в Примере
  • 15:11
    • Обновлённый мировой рейтинг ISU: Щербакова — 1-я, Трусова — 2-я
  • 14:25
    • «Салават Юлаев» — «Трактор»: Cтали известны составы команд на шестой матч
  • 14:07
    • Прыгун на лыжах с трамплина Кобаяси выиграл общий зачёт Кубка мира
  • 13:56
    • Хавбек «Ростова» Хасимото перешёл в клуб Иньесты на правах аренды
    Все новости спорта

    Жиру: У меня несколько целей в сборной Франции. Одна из них — обойти Анри

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Милан Сборная Франции Футбол Франции
    Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру рассказал о своих целях в национальной команде.

    Оливье Жиру
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Оливье Жиру

    «Я счастлив вернуться в сборную Франции, надеть эту футболку и играть вместе с товарищами. Всегда нужно верить и не сдаваться, независимо от обстоятельств. Я конкурентоспособен. У меня несколько целей, одна из которых — обойти Тьерри Анри. Вижу ли я себя в качестве запасного на чемпионате мира? Кто откажется от шанса поехать на третий чемпионат мира?» — приводит слова Жиру Get French Football News.

    35-летний Жиру был вызван в сборную Франции на мартовские товарищеские матчи с командами ЮАР и Кот-д′Ивуара в качестве замены травмированному форварду «Реала» Кариму Бензема.

    В составе национальной команды Франции Жиру провёл 111 матчей и забил 47 голов. В списке лучших бомбардиров сборной Жиру идёт следом за Анри и отстаёт на 4 гола.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • По силам ли «Трактору» закончить серию в Уфе?
  • «Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 2.72
    •
  • Канадцы досрочно добудут билет в Катар
  • Канада — Ямайка. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Беспроигрышная серия «Вашингтона» дойдет до трех матчей?
  • «Вашингтон» — «Каролина». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 27 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Канада — Ямайка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  2.24
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Ванкувер
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Кирьос — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  3.46
  • Экспресс дня 28 марта
  • Завтра в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Макдональд — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры