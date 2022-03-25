СМИ: «Барселона» будет бороться с «Реалом» за Мбаппе

намерена возобновить попытки подписать нападающего «Пари Сен-Жермен»

Мбаппе ранее несколько раз отказался продлевать контракт с «ПСЖ». Летом футболист сможет перейти в любой клуб на правах свободного агента.

По информации авторитетного французского издания L`Equipe, руководство «Барселона» считает, что сможет удовлетворить финансовые запросы Мбаппе и его агентов благодаря недавнему спонсорскому соглашению со Spotify.

Кроме того, не так давно каталонский клуб получил внушительный банковский кредит.

Ранее сообщалось, что «Барселоне» будет трудно оформить переход Мбаппе или форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда из-за непростой финансовой ситуации.

Напомним, основным претендентом на Мбаппе остается мадридский «Реал». По данным испанских СМИ, француз уже согласовал контракт с «Королевским клубом».