ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарСе ля ви. «ПСЖ» и Неймар устали друг от друга, все идет к разрыву отношений
  • 11:24
    • Языджи — лучший игрок РПЛ в феврале и марте
  • 10:54
    • Тренер Аргентины: Матч с Венесуэлой может стать последним для Месси перед местными болельщиками
  • 10:43
    • Березуцкий признан лучшим тренером РПЛ в феврале и марте
  • 10:34
    • Погба может остаться в АПЛ после ухода из «Манчестер Юнайтед»
  • 10:19
    • СМИ: «Барселона» будет бороться с «Реалом» за Мбаппе
    Все новости спорта

    СМИ: «Барселона» будет бороться с «Реалом» за Мбаппе

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Барселона Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Трансферы
    «Барселона» намерена возобновить попытки подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе

    Мбаппе ранее несколько раз отказался продлевать контракт с «ПСЖ». Летом футболист сможет перейти в любой клуб на правах свободного агента.

    По информации авторитетного французского издания L`Equipe, руководство «Барселона» считает, что сможет удовлетворить финансовые запросы Мбаппе и его агентов благодаря недавнему спонсорскому соглашению со Spotify.

    Кроме того, не так давно каталонский клуб получил внушительный банковский кредит.

  • «Барселона» решит проблему с потолком зарплат, но вряд ли подпишет Холанда
  • Как на клуб повлияют финансовые ограничения?
  • 15/03/2022

    • Ранее сообщалось, что «Барселоне» будет трудно оформить переход Мбаппе или форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда из-за непростой финансовой ситуации.

    Напомним, основным претендентом на Мбаппе остается мадридский «Реал». По данным испанских СМИ, француз уже согласовал контракт с «Королевским клубом».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В пятом матче серии «Трактор» разнесет «Салават»?
  • «Трактор» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
  • Кот-д Ивуар обыграет Францию на ее поле?
  • Франция — Кот-д Ивуар. Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • Португальцы продолжат победное шествие?
  • Португалия U21 — Исландия U21. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.85
  • Экспресс дня 25 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Франция — Кот-д Ивуар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.79
  • Прогноз на матч Португалия U21 — Исландия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч Англия U21 — Андорра U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Англия — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  3.80
  • Экспресс дня 26 марта
  • Завтра в 20:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Аргентина — Венесуэла
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры