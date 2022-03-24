Верратти: Чемпионат Европы вселил в нас веру и уверенность

Полузащитник сборной Италиидал комментарий перед матчем квалификации чемпионата мира-2022 против Северной Македонии.

«Нам нужно быть уверенными в себе и сконцентрироваться на том, что происходит на поле. Это важный матч против команды, которая заслуживает быть здесь. Македония очень глубоко защищается. Придется найти способы доставить им проблемы.

Чемпионат Европы вселил в нас веру и уверенность. Мы выиграли турнир, играя с радостью и страстью. Даже сегодня мы говорим об этой победе, и это придает нам дополнительные силы. Я уверен, что другие команды настороженно относятся к нам. У нас есть хороший шанс пройти дальше», — цитирует Верратти пресс-служба УЕФА.

Матч Италия — Македония состоится в четверг, 24 марта. Начало встречи — 22:45 по московскому времени. С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь.