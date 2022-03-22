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    Кессиэ прошел медобследование для «Барселоны» и подписал контракт

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    Полузащитник «Милана» Франк Кессиэ по окончании сезона станет игроком «Барселоны».

    Франк Кессиэ
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    Франк Кессиэ

    По информации известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, на днях Кессиэ прошел медобследования для «Барселоны» и подписал предварительный контракт.

    Соглашение ивуарийского футболиста с каталонским клубом будет рассчитано на четыре года.

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    Кессиэ перейдет в «Барселону» на правах свободного агента. Ранее он отказался продлевать контракт с «Миланом».

    Ранее сообщалось, что «Барселона» может подписать форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, если не договорится с дортмундской «Боруссией» о трансфере Эрлинга Холанда.

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