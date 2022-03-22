Кессиэ прошел медобследование для «Барселоны» и подписал контракт

Полузащитник «Милана»по окончании сезона станет игроком

По информации известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, на днях Кессиэ прошел медобследования для «Барселоны» и подписал предварительный контракт.

Соглашение ивуарийского футболиста с каталонским клубом будет рассчитано на четыре года.

В «Барселоне» Кессиэ будет зарабатывать семь миллионов евро за сезон.

Кессиэ перейдет в «Барселону» на правах свободного агента. Ранее он отказался продлевать контракт с «Миланом».

Ранее сообщалось, что «Барселона» может подписать форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, если не договорится с дортмундской «Боруссией» о трансфере Эрлинга Холанда.