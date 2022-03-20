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    Дубль Сона помог «Тоттенхэму» обыграть «Вест Хэм»

    «Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: счет матча 3:1, обзор голов

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    Лондонский «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над «Вест Хэмом» (3:1) в домашнем матче 30-го тура английской Премьер-лиги.

    «Тоттенхэм»
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    «Тоттенхэм»

    «Шпоры» повели в счете на 9-й минуте благодаря автоголу защитника гостей Курта Зума. На 20-й минуте Сон Хын Мин удвоил преимущество хозяев.

    «Молотобойцы» отквитали один мяч — Саид Бенрахма отличился на 35-й минуте. Но за 2 минуты до конца основного времени Сон оформил дубль.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Вест Хэм 3:1
    Голы: 1:0 Курт Зума (автогол) (9'), 2:0 Сон Хын Мин (24'), 2:1 Саид Бенрахма (35'), 3:1 Сон Хын Мин (88') Тоттенхэм: Уго Льорис, Кристиан Ромеро, Эрик Дайер, Бен Дэвис, Мэтт Доэрти, Родриго Бентанкур, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Серхио Регилон (Emerson Royal, 88'), Деян Кулушевски (Стивен Бергвейн, 90'), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 90'), Гарри Кейн Вест Хэм: Майкл Антонио (Андрей Ярмоленко, 56'), Мануэль Лансини (Никола Влашич, 84'), Саид Бенрахма, Артур Масуаку (Пабло Форнальс, 56'), Деклан Райс, Томаш Соучек, Бенджамин Джонсон, Аарон Крессвел, Крэйг Доусон, Курт Зума, Лукаш Фабиански Предупреждение: Крэйг Доусон (23')

    «Тоттенхэм» набрал 51 очко и поднялся на 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» с 48 баллами находится на 7-й строчке, проведя на один матч больше.

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