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    «Боруссия» может существенно повысить цену на Холанда

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    Дортмундская «Боруссия» может существенно поднять цену на Эрлинга Холанда по окончании текущего сезона.

    Эрлинг Холанд
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    Эрлинг Холанд

    Ранее сообщалось, что в действующем контракте Холанда с «Боруссией» прописана сумма отступных в размере 75 миллионов евро.

    По информации SPORT BILD, этот пункт действителен до 30 апреля 2022 года. После этого «Боруссия» может потребовать от потенциальных покупателей гораздо большую сумму.

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    • Холанд провел в текущем чемпионате Германии 15 матчей, в которых забил 16 мячей и сделал пять результативных передач.

    Ранее сообщалось, что основными претендентами на Холанда остаются «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Кроме того, норвежского форварда хочет приобрести «Барселона».

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