«Боруссия» может существенно повысить цену на Холанда

Дортмундскаяможет существенно поднять цену напо окончании текущего сезона.

Ранее сообщалось, что в действующем контракте Холанда с «Боруссией» прописана сумма отступных в размере 75 миллионов евро.

По информации SPORT BILD, этот пункт действителен до 30 апреля 2022 года. После этого «Боруссия» может потребовать от потенциальных покупателей гораздо большую сумму.

Холанд провел в текущем чемпионате Германии 15 матчей, в которых забил 16 мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что основными претендентами на Холанда остаются «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Кроме того, норвежского форварда хочет приобрести «Барселона».