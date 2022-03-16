Де Хеа: Еще один плохой год для нас

Вратарь «Манчестер Юнайтед»прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов и поразмышлял в целом о неудачном сезоне.

«Трудно описать словами, что я чувствую, что чувствуем мы все. Это еще один тяжелый момент для нас. То, что мы сделали, было недостаточно, чтобы обыграть "Атлетико" в двух матчах. Это опытная команда, которая умает правильно действовать в таких играх, и для нас это очень трудный момент.

Честно говоря, не знаю, должны ли мы были выиграть этот матч. Мы снова вылетели. Еще один плохой год для нас. Слишком много лет прошло без трофеев. Мы даже не боремся за них.

Мы не хотим просто бороться за место в четверке и попадать в Лигу чемпионов и четвертьфинал. Нужно, чтобы каждый в клубе показывал гораздо больше. "Манчестер Юнайтед" слишком велик, чтобы находиться там, где сейчас. Мы далеко отстали от борьбы за титул в АПЛ, мы вылетели из Лиги чемпионов. Так что от каждого требуется гораздо больше», — цитирует Де Хеа Daily Mail.

В 1/8 финале Лиги чемпионов «Ман Юнайтед» проиграл «Атлетико» 1:2 и вылетел из турнира.