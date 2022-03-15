Тухель: Возможно, нам стоит начать беспокоиться из-за их приоритетов

Главный тренер лондонского «Челси»прокомментировал призыв британского правительства к болельщикам «Челси» не скандировать имя

«Не знаю, может, это самая важная тема для обсуждения в парламенте. Если они обсуждают это, возможно, нам стоит начать беспокоиться из-за их приоритетов», — цитирует тренера «Челси» Низар Кинселла в своём «твиттере».

10 марта против владельца «Челси» миллиардера Романа Абрамовича были введены санкции правительством Великобритании. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.

Абрамович приобрёл «Челси» в 2003 году. За это время лондонцы дважды выигрывали Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз становились чемпионами Англии, трижды выигрывали кубок Лиги и один раз выиграли клубный чемпионат мира.