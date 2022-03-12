Последний матч между собой: «Герта» — «Боруссия М» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия М» — «Герта» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.89.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Боруссия М»).
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