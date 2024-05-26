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    «Рома» отправит «Эмполи» в Серию Б?

    «Эмполи» — «Рома». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 26 мая 2024 года

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    «Рома»
    «Эмполи» на своем поле сыграет против «Ромы» в заключительном 38-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 26 мая и начнется в 21:45 по мск. «Эмполи» — «Рома»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Мая 2024 года

    Эмполи

  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 21:45 Рома

    Рома

  • Рим
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    «Эмполи»

    Турнирное положение: За тур до финиша итальянского первенства данный коллектив с 33 баллами идет в зоне вылета, на 18 позиции, но всего на балл отстает от безопасной строки.

    «Эмполи» выиграл в данном первенстве восемь встреч, девять раз сыграл вничью и 20 раз уступал, разница забитых и пропущенных составляет 27:53.

    Эмполи — Рома: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В минувшем туре первенства тосканцы на выезде поделил очки с «Удинезе», расписав ничью со счетом 1:1. Игровым же днем ранее они в Риме проиграли «Лацио» со счетом 0:2, пропустив по голу в концовке каждого тайма.

    Не сыграют: Тайронн Эбюэхи пребывает в лазарете команды, а Альберто Грасси будет отбывать дисквалификацию.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Эмполи» к этому поединку подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой поровну поделил фиаско и мировые исходы, забив за все это время лишь гол. А выиграть коллектив смог лишь дважды за прошедшие десять игр и шесть раз уступал в этот период.

    «Рома»

    Турнирное положение: Коллектив Даниеля Де Росси имеет мизерные шансы на Лигу чемпионов. Сейчас они разместился на шестой позиции, имея в активе 63 балла и на три отстает от пятой «Аталанты», у которой к тому же еще матч в запасе.

    «Рома» за всю дистанцию смогла выиграть 18 матчей, еще девять встреч она свела вничью и десять раз проиграла, забила 64 голов, а пропустила — 44.

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    • Последние матчи: В своей последней игре чемпионата римская команда на своем поле минимально обыграла «Дженоа» со счетом 1:0. И этой викторией она прервала свою 5-матчевую безвыигрышную серию с учетом всех турниров, где дважды проиграла и расписала три мировые.

    Не сыграют: Леандро Паредес и Ромелу Лукаку дисквалифицированы.

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    Состояние команды: В рамках Серии А «Рома» за минувшие шесть проведенных встреч смогла победить всего лишь в двух случаях. Также за этот отрезок времени она еще дважды сыграла вничью и столько же игр проиграла. А забивали «волки» в девяти из десяти предыдущих матчей во всех турнирах.

    Статистика для ставок

    • «Рома» выиграла у «Эмполи» в последних восьми очных противостояниях

    • В первом круге «волки» дома разгромили «Эмполи» со счетом 7:0

    • Последний раз «Эмполи» обыгрывал римлян почти 17 лет тому назад

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эмполи» — 2.02, победа «Ромы» — 3.85, ничья — 3.83.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.87 и 2.05 соответственно.

    Прогноз: В этом поединке, несмотря на турнирную мотивацию «Эмполи», напрашивается ставка на непроигрыш «Ромы». Ведь «волки» просто прекрасно играют против предстоящего противника и уже очень давно ему не уступали.

    Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.90.

    Прогноз: И также еще здесь ставим на низовой тотал, так как оба коллектива в последнем отрезке забивают немного.

    Ставка: ТМ 2,5 за 2.05.

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    «Эмполи» — «Рома». «Эмполи» на своем поле сыграет против «Ромы» в заключительном 38-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 26 мая и начнется в 21:45 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Эмполи» — «Рома» с коэффициентом 1.90.
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