Чехия
Швейцария
Чехия
Путь к плей-офф: Уже на стадии группового этапа хозяева турнира обозначили серьезность своих намерений, когда решились навязать борьбу Канаде и Швейцарии за лидерство.
И хотя эту задачу Чехия провалила, она провела хороший стартовый раунд, заработав 16 очков в семи встречах, благодаря которым прочно обосновалась на третьей позиции.
Чехия — Швейцария: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Первой сенсацией на этом чемпионате команда Радима Рулика стрельнула на стадии четвертьфинала, прижучив сборную США благодаря единственной шайбе Захи — 1:0.
В 1/2 финала Чехия сорвалась с цепи и выдала по-настоящему взрывной матч, в котором стерла в пыль Швецию благодаря семи заброшенным шайбам, ознаменовавшим безумную реализацию в 30,43% — 3:7.
Не сыграют: К матчу за золото Чехия готовится без Якуба Флека. Под вопросом участие Якуба Крейчика.
Состояние команды: Домашний чемпионат мира превратился для Чехии в настоящую сказку. Находясь в состоянии мощного ментального подъема, команда готова провернуть то, что в начале турнира казалось немыслимым.
Швейцария
Путь к плей-офф: Групповую фазу турнира Швейцария прошла практически гладко, хотя закончить его совсем без изъянов не удалось.
В результате единственного поражения швейцарцы проиграли борьбу Канаде за лидерство, закончив эту стадию на второй позиции с 17 набранными очками.
Последние матчи: В первой плей-офф игре команда Патрика Фишера в довольно спокойной манере разобралась с Германией, ради победы над которой забросила три шайбы и ничего вразумительного не позволила создать немцам — 3:1.
В следующем раунде Швейцария вновь вышла на Канаду, в матче с которой пришлось много страдать, но результат стоил потраченных сил: тот, кого называли андердогом, добился сенсационной победы по буллитам — 3:2 Б.
Не сыграют: К заключительной игре Швейцария подходит без кадровых потерь.
Состояние команды: По ходу продолжительной дистанции команда Фишера убедила в своей конкурентоспособности и умении противостоять сильнейшим сборным. В нынешнем состоянии у нее будет достаточно сил на финальный рывок.
Статистика для ставок
- Швейцария пропустила больше двух голов только в одном матче из предыдущих семи
- Ни в одной встрече из трех последних с участием Швейцарии суммарный тотал не перевалил за 4 шайбы
- Чехия забрасывала по 4+ шайбы в пяти последних матчах из шести
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа Чехии оценивается букмекерами в 2.18, ничья — в 4.09, а победа Швейцарии — в 3.05.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 4.5 — за 2.14.
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Прогноз: За 9-матчевый турнирный отрезок швейцарцы создали устойчивую репутацию одной из самых надежных в оборонительном плане сборных, что также подтверждено статистически.
При этом опасность, которая может исходить от Чехии — особенно после четвертьфинала — подтолкнет команду Фишера к очередному матчу с повышенной концентрацией у своих ворот.
Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.14.
Прогноз: В целом всю дистанцию швейцарцы прошли уверенно, поэтому вполне вероятно, что в заключительном матче их расчет и хладнокровие помогут достичь главной цели, огорчив толпу, которая заполнит Арену в Праге, чтобы поддержать других.
Ставка: Швейцария победит в матче за 2.24.