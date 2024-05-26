В финале чемпионате мира Чехия встретится со Швейцарией. Игра пройдет на «Арене О2» 26 мая. Начало запланировано на 21:20 (мск). Чехия — Швейцария: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Чехия

Путь к плей-офф: Уже на стадии группового этапа хозяева турнира обозначили серьезность своих намерений, когда решились навязать борьбу Канаде и Швейцарии за лидерство.

И хотя эту задачу Чехия провалила, она провела хороший стартовый раунд, заработав 16 очков в семи встречах, благодаря которым прочно обосновалась на третьей позиции.

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Последние матчи: Первой сенсацией на этом чемпионате команда Радима Рулика стрельнула на стадии четвертьфинала, прижучив сборную США благодаря единственной шайбе Захи — 1:0.

В 1/2 финала Чехия сорвалась с цепи и выдала по-настоящему взрывной матч, в котором стерла в пыль Швецию благодаря семи заброшенным шайбам, ознаменовавшим безумную реализацию в 30,43% — 3:7.

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Не сыграют: К матчу за золото Чехия готовится без Якуба Флека. Под вопросом участие Якуба Крейчика.

Состояние команды: Домашний чемпионат мира превратился для Чехии в настоящую сказку. Находясь в состоянии мощного ментального подъема, команда готова провернуть то, что в начале турнира казалось немыслимым.

Швейцария

Путь к плей-офф: Групповую фазу турнира Швейцария прошла практически гладко, хотя закончить его совсем без изъянов не удалось.

В результате единственного поражения швейцарцы проиграли борьбу Канаде за лидерство, закончив эту стадию на второй позиции с 17 набранными очками.

Последние матчи: В первой плей-офф игре команда Патрика Фишера в довольно спокойной манере разобралась с Германией, ради победы над которой забросила три шайбы и ничего вразумительного не позволила создать немцам — 3:1.

В следующем раунде Швейцария вновь вышла на Канаду, в матче с которой пришлось много страдать, но результат стоил потраченных сил: тот, кого называли андердогом, добился сенсационной победы по буллитам — 3:2 Б.

Не сыграют: К заключительной игре Швейцария подходит без кадровых потерь.

Состояние команды: По ходу продолжительной дистанции команда Фишера убедила в своей конкурентоспособности и умении противостоять сильнейшим сборным. В нынешнем состоянии у нее будет достаточно сил на финальный рывок.

Статистика для ставок

Швейцария пропустила больше двух голов только в одном матче из предыдущих семи

Ни в одной встрече из трех последних с участием Швейцарии суммарный тотал не перевалил за 4 шайбы

Чехия забрасывала по 4+ шайбы в пяти последних матчах из шести

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Чехии оценивается букмекерами в 2.18, ничья — в 4.09, а победа Швейцарии — в 3.05.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.79, на тотал меньше 4.5 — за 2.14.

Прогноз: За 9-матчевый турнирный отрезок швейцарцы создали устойчивую репутацию одной из самых надежных в оборонительном плане сборных, что также подтверждено статистически.

При этом опасность, которая может исходить от Чехии — особенно после четвертьфинала — подтолкнет команду Фишера к очередному матчу с повышенной концентрацией у своих ворот.

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.14.

Прогноз: В целом всю дистанцию швейцарцы прошли уверенно, поэтому вполне вероятно, что в заключительном матче их расчет и хладнокровие помогут достичь главной цели, огорчив толпу, которая заполнит Арену в Праге, чтобы поддержать других.

Ставка: Швейцария победит в матче за 2.24.