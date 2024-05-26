«Севилья» на своем поле сыграет против «Барселоны» в последнем, 38-м туре испанской Примеры. Встреча состоится 26 мая и начнется в 22:00 по мск. «Севилья» — «Барселона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Севилья»

Турнирное положение: команда из одноименного города является середняком текущего сезона и уже ни за что не борется.

Севильцы за 37 туров смогли набрать 41 очко и расположились на 13-м месте в турнирной таблице.

Севилья — Барселона: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 3.954.201.83Бонус$9500

Севильский коллектив смог 47 раз поразить ворота соперника и 52 раза пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых тура команда из Севильи проиграла «Атлетику» (0:2), «Кадису» (0:1) и «Вильярреалу» (2:3).

До этого красно-белые смогли разгромить «Гранаду» (3:0), но сыграли вничью с «Бетисом» (1:1).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Перед этим же «нервионцы» победили «Мальорку» (2:1), «Лас-Пальмас» (2:0) и «Хетафе» (1:0).

Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Айзек Ромеро, Неманья Гудель, Эрик Ламела, Хесус Навас, Джибриль Соу,Сусо и Оливер Торрес.

Состояние команды: этот сезон можно назвать неудачным для команды. «Севилья» не смогла навязать борьбу ни за один трофей, так еще и провалилась в чемпионате.

Для подопечных Кике Санчеса Флореса 13-е место точно не является показателем, поскольку в клубе все рассчитывают на более серьезный результат.

В следующем «Севилья» обязана бороться за место в еврокубках и показывать лучший футбол.

«Барселона»

Турнирное положение: команда из Барселоны также для себя уже все решила в этом сезоне.

Коллектив из одноименного города имеет в своем активе 82 очка и идет вторым в турнирной таблице. «Блаугранас» точно будут вторыми по итогам сезона.

«Сине-гранатовые» смогли забить 77 мячей, а в свои ворота пропустили только 43.

Последние матчи: в прошлых тура команда из столицы Каталонии переиграла «Райо Вальекано» (3:0), «Альмерию» (2:0) и «Реал Сосьедад» (2:0).

До этого каталонский коллектив уступил «Жироне» (2:4), но победил «Валенсию» (4:20).

Также недавно каталонцы вылетели из Лиги чемпионов от «ПСЖ» (3:2, 1:4).

Не сыграют: из-за травмы на поле не выйдут Алехандро Бальде, Гави и Френки Де Йонг.

Состояние команды: сезон «Барселона» провела не лучшим образом. Команда Хави осталась без трофеев, а это самый главный показатель.

В следующем сезоне «Барселоне» такое не простят, поскольку по-любому нужно будет что-то выигрывать.

Это будет последний матч «Барселоны» под руководством Хави. На его место сватают Ханса-Дитера Флика.

Статистика для ставок

«Севилья» имеет серию из 3 поражений подряд

«Барселона» имеет серию из 3 побед подряд

«Барселона» выиграла у «Севильи» 4 очных поединка подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 4.10, а победа «Севильи» — в 3.90.

ТБ 2,5 оценивается в 1.50, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.55.

Прогноз: хоть это последний турам и командам ничего не нужно, но «Барселона» сильнее своего соперника и наверняка захочет завершить сезон победой, поэтому предположим, что она добудет викторию.

Ставка: победа «Барселоны» за 1.80.

Прогноз: также поединок может оказаться очень результативным и команды смогут забить четыре мяча на двоих.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.20.