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    «Лидс» вернется в АПЛ!

    «Лидс» — «Саутгемптон». Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 26 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Саутгемптон»
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    Уилфред Гнонто
    26 мая в финале плей-офф чемпионата Англии по футболу сыграют «Лидс» и «Саутгемптон». Начало игры — в 17:00 мск. «Лидс» — «Саутгемптон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип. Плей-офф 26 Мая 2024 года

    Лидс

  • Лидс
    •  Лидс 17:00 Саутгемптон

    Саутгемптон

  • Саутгемптон
    •

    «Лидс»

    Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон провела не столь продуктивно. В Чемпионшипе она финишировала на 3 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Лидс» в среднем забивает менее 2 голов за матч. Зато оборона дала сбой лишь 43 раза в 46 матчах.

    Лидс — Саутгемптон: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем матче команда добыла яркую викторию. «Лидс» разгромил «Норвич» (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лидс» разжился 2 победами. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Да и до последней виктории команда расписала мировую с тем же «Норвичем» (0:0). А вот «Саутгемптону» «Лидс» дома уступил (1:2).

    Не сыграют: Патрик Бэмфорд, Паскаль Стрейк — травмированы.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: ныне «Лидс» выглядит достаточно монолитно. Команде Даниэля Фарке немного не хватает стабильности, но и козыри имеются!

    Матчи с «Саутгемптоном» для команды традиционно складываются достаточно сложно. Из 5 последних очных встреч «Лидс» выиграл 1 раз при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются преуспеть в атаке. Команда Мейера явно проведет встречу максимально агрессивно.

    «Саутгемптон»

    Турнирное положение: «Саутгемптон» не столь продуктивный, как для себя, сезон. Команда финишировала в Чемпионшипе на 4 месте.

    При этом «Саутгемптон» чуть не дотянул до показателя в 2 забитых мяча за матч. Да и шансы на прямое повышение в классе давно были утрачены.

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    • Последние матчи: в предыдущей встрече команда сумела победить. «Саутгемптон» нанес поражение «Вест Бромвичу» (3:1).

    Причем до того команда разошлась с «дроздами» миром (0:0). А вот в поединке с «Лидсом» «святые» преуспели (2:1).

    В 5 своих последних поединках команда выиграла лишь дважды. В них «Саутгемптон» отличился 5 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Стюарт Армстронг, Гэвин Базуну — травмированы.

    Состояние команды: в последних своих матчах команда преуспевала в плане результатов. Да и оптимальный состав все никак не собрать.

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    Плюс «Саутгемптон» в двух последних очных поединках обыгрывал «Лидс». Да и Адам Армстронг настрелял 23 мяча в чемпионате.

    В кадровом плане у «святых» есть парочку пробоин. Да и мотивация вернуться в АПЛ никуда не делась!

    Нет сомнений, что номинальные гости явно не боятся «Лидс». «Саутгемптон» наверняка будет действовать вторым номером.

    Статистика для ставок

    • «Саутгемптон» обыграл «Лидс» в 2 последних очных поединках

    • «Лидс» не пропускал в 2 своих последних матчах

    • «Саутгемптон» не проигрывает 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.32. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.09.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.96 и 1.88.

    Прогноз: Хозяева имеют качественный состав, и явно будут действовать с позиции силы.

    «Саутгемптон» имеет кадровые проблемы, к тому же не столь стабилен, да и оппонент неплохо атакует.

    Ставка: Победа «Лидса» за 2.32.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из соперников.

    Ставка: Обе не забьют за 2.03

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    «Лидс» — «Саутгемптон». 26 мая в финале плей-офф чемпионата Англии по футболу сыграют «Лидс» и «Саутгемптон». Начало игры — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Лидс» — «Саутгемптон» с коэффициентом 2.32.
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