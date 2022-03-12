«Боруссия» из Менхенгладбаха сыграет на своем поле против «Герты» в рамках 26-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 12 марта, начало — в 20:30 мск. «Боруссия» М — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» М

«Боруссия» занимает 13-е место в таблице Бундеслиги после 25-ти сыгранных матчей, в которых набрала 27 очков.

В конце февраля «Гладбах» потерпел сокрушительное поражение на поле дортмундской «Боруссии», пропустив шесть безответных мячей.

Дальше была ничья вымученная ничья с «Вольфсбургом» (2:2) и гостевое поражение от «Штутгарта» (2:3), который находится почти на самом дне таблицы.

Все прогнозы на Бундеслигу

«Боруссия» пропустила 13 мячей в четырех последних матчах.

«Герта»

«Герта» тем временем находится на 16-й строчке, набрав в 25-ти матчах лишь 23 очка.

Перед поездкой в Менхенгладбах «Герта» потерпела четыре поражения. Берлинская команда проиграла «Гройтер Фюрту», «Лейпцигу», «Фрайбургу» и «Айнтрахту».

И на этом отрезке «Герта» пропустила 15 мячей. Проблемы с обороной у нее были с самого начала сезона. В 25-ти матчах текущего чемпионата «Герта» пропустила 58 мячей.

«Герта» ни разу не выиграла в семи предыдущих матчах Бундеслиги на выезде — пять поражений и две ничьи.

Прогноз и ставка

На «Боруссию» в этом матче можно поставить за 1.59, ничью букмекеры предлагают за 4.55, а победу «Герты» — за 5.70.

Несмотря на то, что «Герта» находится в разобранном состоянии, коэффициент на хозяев все равно занижен. «Боруссия» тоже не впечатляет.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.89.

Также можно рассмотреть ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 3.95.