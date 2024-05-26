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    «Аталанта» — «Торино». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, Серия А, 26 мая 2024 года

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    «Аталанта»
    26 мая в 38-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Торино». Начало матча — в 19:00 мск. «Аталанта» — «Торино»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Мая 2024 года

    Аталанта

  • Бергамо
    •  Аталанта 19:00 Торино

    Торино

  • Турин
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    «Аталанта»

    Турнирное положение: «Аталанта» находится на 5-м месте в таблице. У клуба 66 очков по итогам 36 встреч.

    Команда из Бергамо одержала 20 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Забито 67 мячей и пропущено 39.

    Аталанта — Торино: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Аталанта» ранее порадовала фанатов в Лиге Европы. Команда выиграла турнир, победив в решающей встрече «Байер» со счетом 3:0.

    В последних десяти матчах у «Аталанты» лишь одно поражение. Клуб 15 мая дома уступил «Ювентусу» со счетом 0:1.

    Не сыграют: Хатебур (дисквалификация)

    Все прогнозы на Серию А

    Состояние команды: Футболисты «Аталанты» на подъеме. В раздевалке царит приподнятое настроение. Смогут ли футболисты после триумфа в Лиге Европы настроиться должным образом на рядовой матч чемпионата?

    Букмекеры не особо верят в успех хозяев поля. Фаворитом является «Торино». Но вряд ли «Аталанта» позволит себе сыграть спустя рукава перед поклонниками.

    «Торино»

    Турнирное положение: «Торино» располагается в середине таблицы. Команда находится на 9-й позиции. В активе «быков» 53 очка.

    У «Торино» 13 побед, 14 ничьих и 10 поражений. Разница забитых и пропущенных голов составляет 36:33.

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  • 22/05/2024

    • Последние матчи: «Торино» в мае провел три встречи и ни разу не проиграл. Сначала была домашняя ничья с «Болоньей». Матч закончился вничью 0:0.

    Вскоре «быки» на чужом поле взяли верх над «Вероной» со счетом 2:1. 18 мая «Торино» в родных стенах одолел «Милан» (3:1).

    Не сыграют: Влашич, Гинейтис, Схюрс — травмированы.

    Состояние команды: «Торино» выше 9-й строчки уже не поднимется. А опуститься ниже может — совсем рядом находится «Наполи».

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    «Торино» выступает в гостях далеко не лучшим образом. В последних десяти выездных встречах у клуба только три победы.

    В первом круге у «Торино» не возникло никаких проблем. «Быки» дома разгромили «Аталанту» со счетом 3:0.

    Статистика для ставок

    • В последних десяти матчах у «Аталанты» лишь одно поражение

    • «Торино» в мае провел три встречи и ни разу не уступил

    • В первом круге «Аталанта» проиграла в Турине со счетом 0:3

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Торино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.51, а победа оппонента — в 3.68.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.90 и 1.96.

    Прогноз: «Торино» находится в отличной форме. Команда ранее одержала две победы кряду. Гости завоюют три очка.

    Прогноз: В предстоящей встрече обе команды обменяются голами. Не стоит ждать закрытого футбола.

    Ставки

    Ставка: Победа «Торино» за 2.09.

    Ставка: Обе команды забьют за 1.75

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    «Аталанта» — «Торино». 26 мая в 38-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Торино». Начало матча — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Торино» с коэффициентом 2.09.
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