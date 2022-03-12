АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Брайтон», «МЮ» принимает «Тоттенхэм», «Челси» сыграет с «Ньюкаслом»

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль» 0:2
В матче 29-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал выездную победу над «Брайтоном» со счетом 2:0.
Счет в матче был открыт на 18-й минуте. Прошла подача к штрафной от Матипа, который нанес удар по воротам соперника головой, и был сбит голкипером. Но мяч уже направился в ворота.
На 60-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Наби Кейта нанес удар с линии штрафной по рамке соперника, и защитник «Брайтона» встретил сферу рукой.
Спокойно пробил по центру Мохамед Салах и мяч летит в ворота. Вратарь Санчес прыгает в левый от себя угол и до снаряда не добирается.
Мерсисайдцы подобрались на расстояние трех очков к лидирующему «Манчестер Сити», а «чайки» остались 13-и, имея в своем активе 33 очка
16 марта «Брайтон» примет на своем поле «Тоттенхэм», а «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Арсеналом».
«Брентфорд» — «Бёрнли» 2:0
В матче 29-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» одержал домашнюю победу над «Бернли» со счетом 2:0.
Счет в матче был открыт на 86-й минуте. Кристиан Эриксен слева навесил на Айвена Тони, который головой вколотил мяч в сетку.
А в компенсированное время защитник гостей Нейтан Коллинз в штрафной площади сбил Тони, получив красную карточку за фол последней надежды.
Нападающий «Брентфорда» сам реализовал одиннадцатиметровый, точно пробив в левый угол. Поуп угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.
«Брентфорд» занимает 15-е место в таблице АПЛ, «Бернли» идет на 18-й позиции.
«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур»
12 марта, 20:30 мск
«Вест Хэм Юнайтед» — «Астон Вилла»
13 марта, 17:00 мск
«Саутгемптон» — «Уотфорд»
13 марта, 17:00 мск
«Эвертон» — «Вулверхэмптон»
13 марта, 17:00 мск
«Челси» — «Ньюкасл Юнайтед»
13 марта, 17:00 мск
«Лидс Юнайтед» — «Норвич Сити»
13 марта, 17:00 мск
«Арсенал» — «Лестер Сити»
13 марта, 19:30 мск