АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Брайтон», «МЮ» принимает «Тоттенхэм», «Челси» сыграет с «Ньюкаслом»

С 12 по 14 марта проходят матчи 29-го тура Английской Премьер-лиги.

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль» 0:2

В матче 29-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал выездную победу над «Брайтоном» со счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 18-й минуте. Прошла подача к штрафной от Матипа, который нанес удар по воротам соперника головой, и был сбит голкипером. Но мяч уже направился в ворота.

На 60-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Наби Кейта нанес удар с линии штрафной по рамке соперника, и защитник «Брайтона» встретил сферу рукой.

Спокойно пробил по центру Мохамед Салах и мяч летит в ворота. Вратарь Санчес прыгает в левый от себя угол и до снаряда не добирается.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Ливерпуль 0:2 Голы: 0:1 Луис Диас (19'), 0:2 Мохамед Салах (пенальти) (61') Брайтон энд Хоув Альбион: Роберт Санчес, Тарик Лампти, Йоэл Велтман, Льюис Данк, Марк Кукурелья, Ив Биссума (Дэнни Уэлбек, 66'), Стивен Альсате (Адам Лаллана, 46'), Соломон Марч, Алексис Мак Аллистер, Леандро Троссард, Ниль Мопе Ливерпуль: Луис Диас, Садио Мане, Мохамед Салах (Диогу Жота, 65'), Наби Кейта (Тьяго Алькантара, 65'), Фабиньо, Джордан Хендерсон (Джеймс Милнер, 86'), Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Алисон Бекер Предупреждения: Ив Биссума (55'), Алексис Мак Аллистер (75'), Ниль Мопе (81'), Фабиньо (84')

Мерсисайдцы подобрались на расстояние трех очков к лидирующему «Манчестер Сити», а «чайки» остались 13-и, имея в своем активе 33 очка

Календарь и таблица АПЛ

16 марта «Брайтон» примет на своем поле «Тоттенхэм», а «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Арсеналом».

«Брентфорд» — «Бёрнли» 2:0

В матче 29-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» одержал домашнюю победу над «Бернли» со счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 86-й минуте. Кристиан Эриксен слева навесил на Айвена Тони, который головой вколотил мяч в сетку.

А в компенсированное время защитник гостей Нейтан Коллинз в штрафной площади сбил Тони, получив красную карточку за фол последней надежды.

Нападающий «Брентфорда» сам реализовал одиннадцатиметровый, точно пробив в левый угол. Поуп угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брентфорд — Бёрнли 2:0 Голы: 1:0 Айван Тони (85'), 2:0 Айван Тони (пенальти) (90 + 4') Брентфорд: Дэвид Райа, Кристоффер Вассбакк Аер, Понтус Янссон, Этан Пиннок, Рико Генри, Витали Янельт, Кристиан Нергор (Матиас Йенсен, 81'), Кристиан Эриксен, Брайан Мбемо (Фрэнк Аниика, 90'), Серхи Канос (Йоан Висса, 75'), Айван Тони Бёрнли: Ваутер Вегорст (Ник Поуп, 67'), Максвелл Корне, Дуайт Макнил, Джош Браунхилл, Эшли Вествуд, Аарон Леннон, Чарли Тейлор, Нэйтан Коллинз, Джеймс Тарковски, Коннор Робертс, Ник Поуп Предупреждения: Айван Тони (86'), Джеймс Тарковски (89') Удаление: Нэйтан Коллинз (90 + 2')

«Брентфорд» занимает 15-е место в таблице АПЛ, «Бернли» идет на 18-й позиции.

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур»

12 марта, 20:30 мск

«Вест Хэм Юнайтед» — «Астон Вилла»

13 марта, 17:00 мск

«Саутгемптон» — «Уотфорд»

13 марта, 17:00 мск

«Эвертон» — «Вулверхэмптон»

13 марта, 17:00 мск

«Челси» — «Ньюкасл Юнайтед»

13 марта, 17:00 мск

«Лидс Юнайтед» — «Норвич Сити»

13 марта, 17:00 мск

«Арсенал» — «Лестер Сити»

13 марта, 19:30 мск

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»

14 марта, 23:00 мск