Генсек Шведского футбольного союза: Было бы разумно дать сборной Польши нового соперника

Роберт Левандовски Фото: globallookpress.com
«Мы думаем, что было бы разумно и справедливо, если бы в полуфинале стыковых матчей сборная Польши получила нового соперника. Мы понимаем, что для ФИФА это сложная задача, но, тем не менее, должен применяться спортивный принцип с равными условиями, то есть участие и победа в двух стыковых матчах для выхода в финальную стадию чемпионата мира.
Теперь мы получили это решение ФИФА, и будем биться в двух матчах, даже если у Польши будет преимущество в возможном финале стыковых матчей», — приводит слова Шёстранда пресс-служба SvFF.