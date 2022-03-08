Газизов о легионерах «Уфы»: Мы никого не держим, кто захочет — тот уйдет

Генеральный директор «Уфы»сообщил, что иностранные футболисты пока не планируют покидать команду.

«У нас все на месте. Мы никого не держим, кто захочет — тот уйдет. Но пока никто желания не изъявлял», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

ФИФА разрешила иностранным игрокам, выступающим в российской Премьер-лиге, заключить трудовые соглашения с зарубежными клубами до 30 июня 2022 года. После истечения указанного срока футболисты будут обязаны вернуться в расположение российских клубов.

Ранее УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой в связи с ситуацией на Украине. РФС намерен подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).