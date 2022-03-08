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    Газизов о легионерах «Уфы»: Мы никого не держим, кто захочет — тот уйдет

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    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что иностранные футболисты пока не планируют покидать команду.

    Шамиль Газизов
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    Шамиль Газизов

    «У нас все на месте. Мы никого не держим, кто захочет — тот уйдет. Но пока никто желания не изъявлял», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

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