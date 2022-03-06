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    «Ренн» обыграл «Анже», «Реймс» сыграл вничью со «Страсбургом», «Нант» одержал победу над «Монпелье»

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    Результаты и подробности матчей 27-го тура чемпионата Франции.

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    Фрагмент матча

    «Бордо» — «Труа» 0:2

    «Бордо» на своём поле сыграл против «Труа» в рамках 27-го тура чемпионата Франции. Матч завершился со счётом 0:2 в пользу гостей.

    Счёт в матче был открыт на 28-й минуте поединка. Сначала Мама Бальде не смог реализовать пенальти в ворота «Бордо», но после Гаэтан Пуссен забил автогол в свои ворота и вывел «Труа» вперед. На 87-й минуте Лебо Мотиба забил второй гол в этом поединке и удвоил преимущество своей команды.

    «Бордо» продолжает занимать последнее 20-е место в турнирной таблице чемпионата Франции набрав 22 очка, а «Труа» занимает 16-е место в их активе 25 очков.

    «Нант» — «Монпелье» 2:0

    «Нант» на своём поле сыграл против «Монпелье» в рамках 27-го тура чемпионата Франции. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

    Счёт в матче был открыт в середине второго тайма на 69-й минуте. После отличного навеса Рандаль Коло-Муани получил мяч в штрафной и нанес точный удар головой под перекладину и сделав счёт 1:0. Удвоил преимущество своей команды на 94-й минуте Виллем Гёббелс забив в пустые ворота.

    «Нант» занимает 6-е место в турнирной таблице Лиги 1 набрав 42 очка, а «Монпелье» расположился на 11-м месте в их активе 37 баллов.

    «Реймс» — «Страсбург» 1:1

    «Реймс» на своём поле сыграл против «Страсбурга» в рамках 27-го тура чемпионата Франции. Матч закончился ничьей со счётом 1:1.

    На 69-й минуте поединка Жан-Рикне Бельгард получил мяч на отскоке прямо у линии штрафной и долго не думая нанес удар в нижний угол ворот выведя «Страсбург» вперед. А на 84-й минуте поединка Йенс-Лис Каюсте из вратарской послал мяч в сетку и сравнял счёт 1:1.

    «Страсбург» занимает 5-е место в турнирной таблице Лиги 1 набрав 44 очка, а «Реймс» расположился на 13-м месте в их активе 32 балла.

    «Ренн» — «Анже» 2:0

    «Ренн» на своём поле сыграл против «Анже» в рамках 27-го тура Лиги 1. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

    Бенжамин Буриго на 33-й минуте матча пробил в касание из штрафной под перекладину и вывел «Ренн» вперёд. А на 87-й минуте поединка Гаэтан Лаборде удвоил преимущество своей команды забил гол в центр ворот — 2:0.

    «Ренн» занимает 4-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Франции набрав 46 очков, а «Анже» располагается на 14-м месте в их активе 29 баллов.

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