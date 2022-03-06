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    «Локомотив» обыграл «Химки» благодаря дебютному голу новичка Кухты

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    «Локомотив» встретился с «Химками». Матч 20-го тура РПЛ завершился драматичной победой «железнодорожников» со счётом 3:2. Интересно, что 4 из 5 голов в этой встрече забили зимние новички команд.

    Ян Кухта
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    Ян Кухта

    Уже на 6-й минуте новичок «Химок» Дидье Ламкель Зе открыл счёт в матче (0:1). Однако на 8-й минуте форвард «Локомотива» Гирано Керк сравнял счёт (1:1). На 21-й минуте «железнодорожники» вышли вперёд благодарю дебютному голу новичка Вильсона Изидора (2:1).

    На 42-й минуте «Химки» остались в меньшинстве. За вторую жёлтую карточку с поля был удалён Бруно Виана.

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    • На 72-й минуте Дидье Ламкель Зе оформил дубль и сравнял счёт (2:2). Судьбу матча на 80-й минуте решил дебютный гол новичка «Локомотива» Яна Кухты в официальных матчах. До этого чешский футболист забивал лишь в товарищеских встречах.

    «Локомотив» набрал 31 очко в 19 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (14) — на последнем, 16-м месте.

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