«Локомотив» обыграл «Химки» благодаря дебютному голу новичка Кухты

встретился с. Матч 20-го тура РПЛ завершился драматичной победой «железнодорожников» со счётом 3:2. Интересно, что 4 из 5 голов в этой встрече забили зимние новички команд.

Уже на 6-й минуте новичок «Химок» Дидье Ламкель Зе открыл счёт в матче (0:1). Однако на 8-й минуте форвард «Локомотива» Гирано Керк сравнял счёт (1:1). На 21-й минуте «железнодорожники» вышли вперёд благодарю дебютному голу новичка Вильсона Изидора (2:1).

На 42-й минуте «Химки» остались в меньшинстве. За вторую жёлтую карточку с поля был удалён Бруно Виана.

На 72-й минуте Дидье Ламкель Зе оформил дубль и сравнял счёт (2:2). Судьбу матча на 80-й минуте решил дебютный гол новичка «Локомотива» Яна Кухты в официальных матчах. До этого чешский футболист забивал лишь в товарищеских встречах.

«Локомотив» набрал 31 очко в 19 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (14) — на последнем, 16-м месте.