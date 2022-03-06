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    В «Химках» сообщили о намерении подать протест в адрес «Локо» из-за нарушения регламента

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    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что клуб намерен подать протест в адрес московского «Локомотива» из-за нарушения регламента.

    Ян Кухта
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    Ян Кухта

    В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Химки» в стартовом составе железнодожников на поле вышел Ян Кухта, перешедший из пражской «Славии» зимой. В последней игре за чешскую команду Кухта получил красную карточку и был отстранён на один матч.

    «Мы были удивлены заявкой "Локомотива". Мы знали, что Кухта должен был отбыть дисквалификацию. Закон един для всех. Сейчас изучим ещё раз регламент. Если это действительно нарушение, то подадим протест в адрес "Локомотива", — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом "Чемпионата".

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