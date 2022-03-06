Чалов — в стартовом составе «Базеля» на матч с «Лугано»

Российский нападающийпопал в стартовый состав «Базеля» на матч 25-го тура чемпионата Швейцарии с «Лугано».

«Базель»: Линднер, Каттербах, Джига, Ланг, Бюргер, Джака, Касами, Штокер, Миллар, Ндой, Чалов.

23-летний Чалов арендован швейцарским клубом у московского ЦСКА до конца нынешнего сезона без права выкупа. Российский нападающий принял участие в 5 матчах чемпионата Швейцарии, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Матч 25-го тура чемпионата Швейцарии «Лугано» — «Базель» состоится сегодня, 6 марта, на стадионе «Корнаредо» в Лугано. Начало встречи — в 16:15 мск.

«Базель» в 24 матчах набрал 41 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. «Лугано» (39) — на 4-м месте.