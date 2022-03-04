Президент УЕФА о Суперлиге: Надоело говорить о проекте, который вообще не связан с футболом

Президент УЕФАв очередной раз раскритиковал клубы, которые намерены создать Суперлигу.

«Разговор о Суперлиге — это разговор не о футболе. Мне надоело. Когда мы объединяемся и работаем вместе, они приходят к нам с этим. Это просто нонсенс.

Мне надоело, я устал говорить о проекте, который вообще не связан с футболом.

Эти клубы могут играть в своем турнире, но, если они сделают это, то не смогут участвовать в наших», — приводит слова Чеферина Cope.

Ранее сообщалось, что организаторы Суперлиги решили сделать турнир полностью открытым без гарантированного количества мест.

Напомним, Суперлига с участием 12 команд была запущена 19 апреля 2021 года. Через два дня проект был заморожен, поскольку 9 команд-участниц вышли из состава из-за протестов болельщиков.

Состав нового европейского турнира покинули «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», «Атлетико», «Милан» и «Интер».

УЕФА пошел на примирение с этими командами, хотя и наложил на них финансовое наказание.

Активную поддержку Суперлиге до последнего выражали «Реал», «Барселона» и «Ювентус».