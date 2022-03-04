ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роман АбрамовичПора расстаться. Абрамович оставляет после себя убыточный клуб с туманным будущим
  • 12:45
    • Кроос пропустит ответный матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов
  • 12:35
    • СМИ: «Интер» отказался от участия в проекте Суперлиги
    Все новости спорта

    Президент УЕФА о Суперлиге: Надоело говорить о проекте, который вообще не связан с футболом

    Футбол Европейская Суперлига УЕФА Реал Мадрид Барселона Футбол Испании Ювентус Футбол Италии
    Президент УЕФА Александер Чеферин в очередной раз раскритиковал клубы, которые намерены создать Суперлигу.

    Александер Чеферин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александер Чеферин

    «Разговор о Суперлиге — это разговор не о футболе. Мне надоело. Когда мы объединяемся и работаем вместе, они приходят к нам с этим. Это просто нонсенс.

    Мне надоело, я устал говорить о проекте, который вообще не связан с футболом.

    Эти клубы могут играть в своем турнире, но, если они сделают это, то не смогут участвовать в наших», — приводит слова Чеферина Cope.

  • «Похоже, они в параллельной реальности». Президент УЕФА шокирован новостью о повторной попытке создания Суперлиги
  • Читайте по теме

    • Ранее сообщалось, что организаторы Суперлиги решили сделать турнир полностью открытым без гарантированного количества мест.

    Напомним, Суперлига с участием 12 команд была запущена 19 апреля 2021 года. Через два дня проект был заморожен, поскольку 9 команд-участниц вышли из состава из-за протестов болельщиков.

    Состав нового европейского турнира покинули «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», «Атлетико», «Милан» и «Интер».

    УЕФА пошел на примирение с этими командами, хотя и наложил на них финансовое наказание.

    Активную поддержку Суперлиге до последнего выражали «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» должен выиграть в результативном поединке
  • «Интер» — «Салернитана». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • На «ВТБ Арене» пройдет еще одна «верховая» встреча?
  • «Динамо» Москва — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • Еще одна игра в Казани закончится тоталом «меньше»?
  • «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.09
  • Экспресс дня 4 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лорьян — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Реал — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ницца — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.79
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры