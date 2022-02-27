В матче 27-го тура чемпионата Италииодержал домашнюю победу надсо счетом 2:1.

На 19-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Хамед Траоре.

На 79-й минуте с поля был удален хавбек «фиалок» Джакомо Бонавентура, получивший две желтые карточки подряд.

Гостям удалось отыграться благодаря голу нападающего Артура Кабрала на 88-й минуте.

Решающий мяч на 5-й компенсированной минуте второго тайма забил форвард «Сассуоло» Грегуар Дефрель.

Футбол. Италия. Серия А Сассуоло — Фиорентина 2:1 Голы: 1:0 Hamed Junior Traoré (19'), 1:1 Артур Кабрал (88'), 2:1 Грегоре Дефрель (90 + 4') Сассуоло: Андреа Консильи, Мерт Мюльдюр, Джанмарко Феррари, Влад Кирикеш, Гиоргос Кирьякопулос, Davide Frattesi, Максим Лопес, Доменико Берарди, Джакомо Распадори, Hamed Junior Traoré (Matheus Henrique, 68'), Gianluca Scamacca (Грегоре Дефрель, 78') Фиорентина: Риккардо Соттиль (Артур Кабрал, 62'), Кшиштоф Пёнтек (Риккардо Сапонара, 62'), Жонатан Иконе (Лукас Торрейра, 84'), Youssef Maleh (Джакомо Бонавентура, 63'), Софьян Амрабат (Николас Гонсалес, 77'), Гаэтано Кастровилли, Кристиано Бираги, Игор де Пауло, Лукас Мартинес, Альваро Одриосола, Бартломей Дронговский Предупреждения: Максим Лопес (70'), Джакомо Бонавентура (79') Удаление: Джакомо Бонавентура (80')

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин не был включен в заявку на эту встречу.

Календарь и таблица Серии А

«Фиорентина» с 42 очками занимает 7-е место в чемпионате Италии. «Сассуоло» с 36 баллами в активе располагается на 10-й строчке.