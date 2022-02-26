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    Cборная Швеции отказалась играть с Россией в стыковых матчах ЧМ-2022

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    Правление Шведской футбольной ассоциации приняло решение отказаться от участия в возможном матче со сборной России в стыковом турнире к чемпионату мира в Катаре.

    Cборная Швеции
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    Cборная Швеции

    «Правление Шведской футбольной ассоциации приняло решение, что мужская сборная Швеции не будет играть в возможном матче со сборной России в стыковых матчах к чемпионату мира независимо от того, где он будет проходить.

    Совет также призывает ФИФА отменить мартовские матчи, в которых участвует Россия», — сказано в заявлении организации.

    Федерация футбола Швеции уточняет в заявлении, что решение об отказе от потенциального матча с Россией принято по моральным причинам на фоне событий на Украине и по соображениям безопасности — шведы не уверены в безопасности проведения игр с Россией, в том числе на нейтральном поле.

    «Трудно поверить, что ФИФА не удовлетворит наш запрос. Россия не может присоединиться, пока это безумие продолжается», — заявил президент шведской федерации Карл-Эрик Нильссон.

    В полуфинале стыковых матчей к чемпионату мира — 2022 сборная России сыграет с Польшей. Победитель пары встретится со сборной Швеции или со сборной Чехии в финале.

    Отметим, что ранее президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша сообщил, что сборная Польши не собирается играть со сборной России.

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