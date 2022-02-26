Сборная Польши отказывается играть с Россией в отборе на ЧМ-2022

Президент Польского футбольного союзасообщил, что сборная Польши не собирается играть со сборной России в стыковом матче отбора ЧМ- 2022.

«Хватит слов, пора действовать! В связи с эскалацией агрессии Российской Федерации в отношении Украины, сборная Польши не намерена играть матч плей-офф против России. Это единственно верное решение. Мы ведем переговоры со шведской и чешской федерациями футбола, чтобы донести общую позицию до ФИФА», — написал Кулеша в Twitter.

Ранее Исполком УЕФА принял решение о том, что матчи российских и украинских клубов и сборных под эгидой УЕФА будут проводить на нейтральных полях.

24 марта сборная России должна сыграть с Польшей в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022. Победитель этой пары сыграет с сильнейшим из дуэта Швеция — Чехия.